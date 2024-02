Dencun: próxima atualização da Ethereum focada em escalabilidade ganha data oficial

Os desenvolvedores da Fundação Ethereum anunciaram na última quinta-feira, 8, que a próxima atualização do blockchain está prevista para ocorrer em 13 de março. O conjunto de mudanças recebeu o nome de Dencun e será focado em aumentar a escalabilidade da rede, uma das mais importantes do mundo cripto.

Apesar do anúncio, ainda é possível que a atualização tenha atrasos e que a data anunciada não seja cumprida. Entretanto, agora o mercado ganhou uma estimativa de quando o evento ocorrerá, o que deve aumentar as expectativas em torno da iniciativa, com pouco mais de um mês de espera.

Ao longo de janeiro, os desenvolvedores realizaram diversas implementações das mudanças previstas com a Dencun em redes de testes, buscando simular os impactos das mudanças e antecipar possíveis problemas que poderiam surgir na Ethereum, aumentando as chances de sucesso.

A fase de testes foi concluída em 7 de fevereiro, após três implementações em redes de testes diferentes. Os desenvolvedores destacaram que a medida é essencial para garantir que a implementação no blockchain seja bem-sucedida, evitando quedas ou possíveis bugs.

Atualizações na Ethereum

A Dencun é ansiosamente aguardada por investidores e usuários porque tem como foco um dos principais problemas da rede: a escalabilidade. Desde o seu lançamento, a Ethereum é criticada pela incapacidade de processar grandes volumes de dados de uma vez, o que aumenta as taxas cobradas na rede.

O problema deu origem a diversas tentativas de solução, incluindo a criação de redes de segunda camada, como a Optimism e a Arbitrum. Na prática, as redes conseguem registrar grandes volumes de dados na rede ocupando um espaço pequeno nos blocos da Ethereum, permitindo a escalabilidade dos projetos.

A atualização é considerada essencial para que o blockchain continue a sua expansão e para que os projetos lançados nele sejam capazes de lidar com um aumento no número de usuários, transações e transferências, que implicarão em um volume maior de dados na rede.

Antes da Dencun, a Ethereum passou por outras duas atualizações importantes nos últimos anos: em 2022, foi implementada o The Merge, que mudou o mecanismo de consenso e a lógica da rede, já em 2023 ocorreu a Shanghai, que liberou a realização de saques da criptomoeda ether que estavam bloqueados no blockchain.

