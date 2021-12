4 erros (evitáveis) que te impedem de lucrar com criptomoedas

Não é segredo para ninguém que os ativos digitais têm chamado cada vez mais a atenção dos brasileiros – que, atraídos pelos retornos explosivos que algumas criptomoedas vêm apresentando ao longo dos últimos meses, decidem se jogar de cabeça no setor.

Para se ter uma ideia, de acordo com dados do Banco Central, os investidores brasileiros compraram 2,7 bilhões de reais em criptomoedas apenas em agosto deste ano.

Mas ainda que este seja um mercado promissor (e especialmente atrativo quando o assunto é perspectivas de retorno), ele também é extremamente volátil. O que representa um risco para investidores novatos ou que ainda não entendem o suficiente do assunto para investir com autonomia e segurança.

Faça o teste e descubra se o quanto você sabe sobre criptomoedas já o suficiente para começar a ganhar dinheiro com elas

A verdade é que, assim como em qualquer investimento, não existe atalho para ficar rico com criptomoedas. O caminho para encontrar as melhores oportunidades no setor (sem depender apenas da própria sorte) é um só: estudar e se aprofundar no assunto. Afinal, quanto mais informações o investidor tiver, mais bem embasadas e assertivas serão suas decisões — e menores serão as chances de cometer erros evitáveis, mas que podem levar tudo a perder.

Mas, afinal, quais são os principais erros cometidos pelos criptoinvestidores? Para responder a essa pergunta, a EXAME Invest conversou com o especialista em criptomoedas Felipe Dantas. Ele listou os erros mais comuns de quem deseja investir no setor– e o que fazer para evitá-los. Veja abaixo.

1. Acreditar no lucro rápido e garantido

Como já adiantamos no início do texto, a ideia de que basta alocar uma parte do seu capital em criptomoedas para conseguir lucros extraordinários é bastante equivocada. É claro que existem casos de pessoas que ficaram ricas com criptomoedas da noite para o dia, mas é importante ter em mente que isso está longe de ser uma regra.

Por isso, é importante manter os pés no chão e conhecer a sua tolerância ao risco antes de investir. “Assim como o mercado de ações, nós temos variações positivas e negativas, porém com muito mais força. Quando sobe, sobe muito forte e vice versa. Invista com responsabilidade e ciente dos riscos”, aconselha o especialista.

Também vale ficar atento às empresas que prometem lucros exorbitantes em um curto espaço de tempo ou que oferecem comissões a quem indicar novos clientes -- as chamadas Pirâmides Financeiras.

Estas empresas costumam prometer retorno fácil, rápido e “garantido”, quando na verdade estão oferecendo falsos investimentos em criptomoedas . Assim, quando o sistema fraudulento se torna insustentável, os criminosos desaparecem.

Para evitar esse tipo de golpe, é extremamente importante pesquisar sobre a instituição por onde você pretende realizar seus investimentos. E lembre-se: quando o assunto é investimento em renda variável, sempre desconfie de lugares que prometem “retorno garantido”.

2. Não saber o que está comprando

O chamado “comportamento de manada” (que faz com que um indivíduo baseie suas decisões nas escolhas de um grupo) também é bastante comum – e prejudicial – no universo das criptomoedas.

Dantas explica que o fato de muitas pessoas estarem investindo em um mesmo ativo não significa, necessariamente, que ele é uma boa opção. Questões como o seu perfil de investidor e objetivos também precisam ser levados em consideração.

Aprenda a escolher as criptomoedas certas para ganhar dinheiro investindo

Além disso, conhecer as características do produto que se está comprando também é essencial. “O dinheiro que será investido é seu e o ideal é que você busque entender antes de tomar qualquer atitude”.

3. Investir mais do que deve

Atraídos pela ideia de que as criptomoedas são uma maneira fácil e rápida de ganhar dinheiro, muitos investidores acabam ignorando a possibilidade de perda e acabam se expondo demasiadamente ao risco.

Para Felipe Dantas, este é mais um erro que poderia ser evitado. “O mercado de criptomoedas é novo e volátil. Assim, o ideal é colocar em risco apenas o valor que você consiga absorver grandes variações de preço”, diz.

4. Não prestar atenção nas taxas

O último erro citado pelo especialista é o de ignorar as implicações fiscais dos investimentos. Assim, ele reforça a importância de entender todas as taxas envolvidas nas operações (como corretagem, saque, depósito e transferências) e aconselha: “economizar em taxas pode aumentar seu lucro”.

Segredos dos Pré- Lançamentos

Com mais de 400.000 seguidores nas redes sociais, Dantas é especialista em criptomoedas na EXAME Invest e faz sucesso ao compartilhar informações e dicas valiosas sobre o assunto na internet.

A partir do dia 6 de dezembro, ele também estará na série Segredos dos Pré-Lançamentos. Trata-se de uma semana de aulas gratuitas onde o especialista vai compartilhar as melhores estratégias para encontrar oportunidades escondidas e com alto potencial de valorização no mercado das criptomoedas.

Participe grátis de Segredos dos Pré-Lançamentos e descubra como lucrar com as novas moedas digitais.