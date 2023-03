3 fintechs de cripto estão entre as 10 mais valiosas do mundo; conheça

Apesar de recente, o mercado de criptoativos já possui empresas grandes e consolidadas. E três delas estão na lista das 10 fintechs - startups especializadas no setor financeiro - mais valiosas do mundo. É o que apontam os dados de um levantamento dos sites Finbold, CB Insights e Statista.

Considerando os balanços divulgados por fintechs no quarto trimestre de 2022, as dez maiores startups do segmento somam um valor de mercado total de US$ 273,7 bilhões. Desse total, US$ 42,3 bilhões pertencem a três fintechs de cripto que constam no ranking.

O levantamento aponta que, atualmente, a fintech mais valiosa do mundo é a Stripe, uma plataforma de software para gerenciamento online de empresas avaliada em US$ 95 bilhões. Ela é seguida pela Checkout.com (US$ 40 bilhões), de pagamentos, e pela Revolut (US$ 33 bilhões), de transferências internacionais.

Todas as empresas da lista são consideradas "unicórnios", incluindo as ligadas ao mercado cripto. O termo se refere a startups que adquiriram um valor de mercado igual ou superior a US$ 1 bilhão. O valor de mercado de uma empresa é definido a partir de rodadas de investimentos.

Ripple

Considerando os dados do último trimestre de 2022, a Ripple é a fintech mais valiosa do mercado de criptoativos. A empresa usa a tecnologia blockchain para facilitar transferências internacionais usando moedas fiduciárias diferentes, e já é parceria de grandes empresas do mercado tradicional.

Avaliada em US$ 15 bilhões, ela ocupa a quinta posição no ranking. Recentemente, a fintech também ganhou destaque no mercado cripto pela sua longa batalha judicial contra a Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) para evitar que seu token nativo, o XRP, seja considerado um valor mobiliário.

Blockchain.com

A Blockchain.com é, atualmente, a 37ª maior corretora de criptomoedas do mundo, de acordo com dados da plataforma CoinGecko. Além disso, o levantamento aponta que ela é a sexta fintech mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de US$ 14 bilhões no fim de 2022.

Criada em 2011, a exchange também oferece soluções de tecnologia e infraestrutura para o mercado cripto. Segundo a própria corretora, cerca de um terço de todas as transações de bitcoin ocorrem atualmente através da infraestrutura da fintech, presente em mais de 200 países.

OpenSea

Completando o grupo de fintechs cripto está o OpenSea. A empresa é considerada o maior marketplace para venda e compra de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) de todo o mercado cripto. O levantamento aponta que ela possui um valor de mercado de US$ 13,3 bilhões, ocupando a oitava posição do ranking.

Apesar de manter a posição de liderança no mercado há vários anos, recentemente o marketplace passou a lidar com a forte competição com o Blur, outra plataforma de negociação de NFTs que têm ganhado espaço. Mesmo assim, quando o quesito é valor de mercado, o OpenSea segue na liderança.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok