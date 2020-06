Roupa anti-coronavírus? É a promessa da marca Insider

Na luta contra a Covid-19 toda ajuda é bem-vinda. A grife Insider, que aposta em roupas antibacterianas e termorreguladoras, anunciou uma camiseta e uma máscara antivirais que ajudariam a diminuir a propagação do novo coronavírus. As duas peças são feitas com um tecido que promete desativar vírus e bactérias em sua superfície em até 15 minutos.

Fundada há três anos por Yuri Gricheno e Carol Matsuse, a marca afirma que a tecnologia foi confirmada em laboratório com uma redução de até 99.9% contra as cepas de vírus testadas. O tecido carrega nanopartículas de prata estabilizadas por uma superfície protetora aniônica, o que faz com que ele deixe de ser um meio propagador de microrganismos nocivos, incluindo bactérias, possíveis hospedeiras de vírus. Dada a velocidade de contágio do novo coronavírus pode ser uma boa vantagem enquanto a pandemia não chega ao fim.

Básica, a camiseta antiviral da Insider custa R$ 99 e a máscara, R$ 27. Está última, sustenta a grife, pode ser usada o dia a todo em razão do tecido inovador – para as normais, de pano simples, a recomendação é substituí-las a cada quatro horas. Cuecas e camisetas anti-odor e anti-suor, indicadas para usar por baixo da camisa, completam o portfólio da marca, cujo site é http://www.insiderstore.com.br.