Perry Mason, nova série da HBO com Robert Downey Jr., divulga trailer

Depois de se despedir do papel de Tony Stark (Homem de Ferro) e dos filmes da Marvel Studios (embora um retorno nunca possa ser descartado), Robert Downey Jr. aparece em papel na televisão, dessa vez na nova produção da HBO “Perry Mason”. O nome de um dos atores mais populares e bem pagos de Hollywood deve atrair público, mas quem protagoniza a série dramática é Matthew Rhys, ganhador do Emmy e indicado ao Globo de Ouro por “The Americans”.

A história de “Perry Mason” se passa na Los Angeles de 1932 e se baseia no personagem criado nas novelas de Erle Stanley Gardner. Assombrado pelas lembranças da Primeira Guerra Mundial e as batalhas na França, o investigador Perry Mason atua como advogado e como detetive particular em casos que lhe dão pouco dinheiro. Quando um sequestro acontece, Mason mergulhará no caso e conhecerá uma Los Angeles fraturada e diferente do restante do País, que passava por graves dificuldades com a Grande Depressão.

John Lithgow, Tatiana Maslany e Juliet Rylance completam o elenco. A série foi criada por Rolin Jones e Ron Fitzgerald.

“Perry Mason” estreia dia 21 de junho na HBO e na HBO Go.

Assista ao trailer: