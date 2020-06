Nova aposta no delivery: menus degustação

Mesmo com o sinal verde para a retomada do atendimento presencial, prevista para 6 de julho, os restaurantes de São Paulo não devem abrir mão do delivery tão cedo — mesmo aqueles que torciam o nariz para a ideia de despachar suas receitas sobre duas rodas. Isso porque é de esperar que boa parte da clientela, ainda ressabiada com o novo coronavírus, vá demorar para sair de casa para comer.

Fora que os estabelecimentos serão obrigados a limitar o número de frequentadores, para diminuir os riscos de contágio. Em outras palavras, mesmo com a retomada os faturamentos não voltarão aos patamares de antes da pandemia tão cedo. Daí a importância de continuar a investir no delivery.

Conhecido pelos menus degustação sofisticados, o restaurante Evvai, no Jardim Paulistano, decidiu replicá-los, dentro do possível, para viagem. O chef Luiz Filipe Souza, à frente também da pizzaria Evv.ita e da hamburgueria Fat Cow, elaborou uma sequência composta por sete receitas que marcaram os três anos do endereço italiano.

Batizado de Espresso Oriundi, o menu começa com uma bomba de vieira seguida de lagostim com morango, baunilha e tomate. Depois é a vez da pizza de beterraba com queijo do Marajó e pimenta de cheiro e, em seguida, do risoto de açafrão com folha de arroz, mandioca e tangerina.

A quinta etapa é a do ravióli de porcini com queijo cuesta, língua e melaço de cebola e a penúltima é a do magret de pato com tucupi e maçãs assadas e marinadas. De sobremesa, pão de mel de abelhas nativas.

Individual, o menu é entregue em uma caixa de papelão, cada receita em sua própria embalagem, e custa 271 reais. Uma folha de papel explica qual é a sequência recomendada pelo chef. Atenção: ele prepara poucos menus degustação para viagem a cada dia, que podem ser encomendados pelo iFood ou diretamente no Evvai: (11) 3062-1160. O cardápio à la carte segue disponível.

A chef Renata Vanzetto teve a mesma ideia. Em seu inventivo Ema, nos Jardins, ela agora prepara um menu degustação no jantar a R$ 330, para duas pessoas. É composto por dois snacks para comer com as mãos, os bolinhos de peixe de inspiração asiática com coentro e pimenta Sriracha e as bolinhas de queijo e tapioca cremosa com molho picante de goiabada.

Seguem-se duas entradas. A primeira delas, fixa, é o ceviche de pinha com leite de coco e chips de batata doce. Depois pode-se optar entre o sanduichinho de frango crocante com maionese rosa e picles de couve-flor ou a casquinha de siri cremosa com flocos de arroz.

Os pratos principais à escolha: fideuá cozido no caldo de camarão com lula e molho aïoli feito com a tinta do molusco ou costela desossada assada lentamente, acompanhada de purê de mandioquinha, farofa de polvilho e palha de batata.

De sobremesa, ou bolo de chocolate com brigadeiro mole ou banoffee, a irresistível torta inglesa de banana. Pedidos ou pelo iFood ou pelo WhatsApp do Ema, que também continua entregando os itens do menu tradicional: (11) 98232-7677.

Murakami: duo de atum Murakami: duo de atum

O Murakami, empreendimento nos Jardins aberto pelo chef Tsuyoshi Murakami no fim do ano passado, também se rendeu à ideia da sequência para viagem. Mas o sushiman não gostou muito da forma como a entrega estava sendo feito, por isso agora só por take away — combinar pelos telefones (11) 3064-8868 e (11) 97103-1186.

O menu degustação custa 300 reais e é composto por seis etapas, incluindo opções frias, quentes e sobremesa — o cardápio muda todo dia em função do que ele encontra de melhor nas peixarias.

Pelo mesmo valor ou por 100 reais a mais, caso o cliente prefira o wasabi fresco, ralado na hora do pedido, o restaurante também prepara para viagem uma seleção de sushis com 18 variedades (entre peixes, frutos do mar e ovas). Opções à la carte também seguem disponíveis.

Onde retirar:

Evvai – Rua Joaquim Antunes 108, Jardim Paulistano, São Paulo.

Ema – Rua Bela Cintra, 1.551 – Jardins, São Paulo

Murakami – Alameda Lorena, 1186, Jardim Paulista, São Paulo.