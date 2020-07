McDonald’s suspende serviços em salões de restaurantes nos EUA

O McDonald’s vai suspender todos os serviços em salões de restaurantes nos Estados Unidos devido ao aumento dos casos de coronavírus em certas áreas do país.

O plano é que a interrupção dure 21 dias, informou a rede de fast-food em carta interna vista pela Bloomberg. Unidades que já reabriram os salões de restaurantes devem consultar as diretrizes das autoridades locais e estaduais sobre a possibilidade de suspender os serviços, de acordo com a carta, que foi assinada por Joe Erlinger, presidente do McDonald’s nos EUA, e Mark Salebra, responsável pela Aliança Nacional de Liderança de Franqueados.

Empresas de todo o país revisam seus planos de reabertura com a disparada dos casos de coronavírus em estados como Texas, Arizona e Califórnia. Empresas enfrentam o dilema entre garantir a segurança de clientes e funcionários e, ao mesmo tempo, gerar receita suficiente para continuar operando.

A suspensão da reabertura foi reportada anteriormente pelo Wall Street Journal.