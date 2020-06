8 restaurantes com delivery para comemorar o Dia dos Namorados

Para entrar no clima da Itália

Emiliano

O menu especial para delivery no Dia dos Namorados, criado pelo chef Breno Berdu, traz entrada como o tartare de atum (R$58) e pratos como o ravióli de queijo curado ao molho de cogumelos (R$106, duas pessoas) e o peixe branco em crosta com abóbora e legumes orgânicos (R$128, duas pessoas). O restaurante também criou uma caixa especial para a data (R$450, para duas pessoas), com um vinho da casa, duas águas sem gás, mini buquê com seis rosas vermelhas, uma vela 180g, porção de caponata, torradas artesanais, focaccia com alecrim, tapenade de azeitonas orgânicas, creme de queijo de cabra e uvas frescas, biscoito de polvilho com pequi, mix de castanhas, morangos banhados com chocolate Ruby e quatro macarons da casa. Encomendas até 11/6 por telefone, WhatsApp (11 94798-3572), com opção de retirada no local.

Rua Oscar Freire, 384, Jardim Paulista, São Paulo, Telefone (11) 3728-2000.

Ravióli de queijo curado ao molho de cogumelos, do Emiliano Ravióli de queijo curado ao molho de cogumelos, do Emiliano

Serafina

O casal que eleger a rede italiana de origem nova-iorquina para celebrar a data pode optar entre dois antepastos — burrata com pomodorini ou mussarela de búfala com presunto cru — e escolher dois dos cinco pratos principais disponíveis. São eles: espaguete com molho de camarão, filé com risoto, posta de salmão com risoto de limão-siciliano, risoto de funghi com trufas ou espaguete com caviar. A sobremesa pode ser a cheesecake ou o creme caramel. Custa R$ 170 ou R$ 250, caso se opte também pela garrafa de espumante. Disponível no Rappi e no iFood.

Alameda Lorena, 1705, Jardim Paulista, São Paulo, tel. (11) 3081-3702.

Risoto de funghi com trufas, do Serafina Risoto de funghi com trufas, do Serafina

Cantaloup

A imponente casa do restaurateur Daniel Sahagoff despacha para a data um menu que inclui entrada, prato principal e sobremesa a R$180 por pessoa. Opções de entrada: polenta com ragu de linguiça e alho poró ou lasanha de shitake e queijo emmental ao molho de trufa. Para a sequência, lombo de cordeiro com risoto ao molho de vinho tinto; peixe com purê de batatas, aspargos e ovas de salmão; ravioli com recheio de burrata ao molho de tomatinhos e manjericão; ou filé mignon com chips de batata e farofa de amêndoas ao molho de mostarda. De sobremesa, cannoli com mousse de especiarias ou torta de chocolate com semifredo de gianduia. Dica: os espumantes estão com até 20% de desconto. Encomendas por telefone, WhatsApp (11 97220-0124) ou pelo iFood.

Rua Manuel Guedes, 474, Itaim, São Paulo, tel. (11) 3078-3445.

Torta de chocolate com semifredo de gianduia, do Cantaloup Torta de chocolate com semifredo de gianduia, do Cantaloup

Para quem está com saudade da mesa do bar

Pirajá

O bar inspirado nos botecos cariocas, com três unidades em São Paulo, estreou nessa quarentena seu serviço de delivery e é boa opção para quem quer passar o Dia dos Namorados matando a saudade da mesa de bar. Para dividir, combos como o “Churras na Laje” (4, 8 ou 12 espetinhos de tipos como carne bovina, sobrecoxa desossada, coração de frango e linguíça tradicional) ou petiscos como a porção de bolinho Carinho Carioca (R$36). Para beber, chopp de 2L (R$55), batida de coco na garrafa de 700mL (R$26) e as caipirinhas clássicas a R$26, como a “Clareou” e a “Rocinha”. Disponível no Rappi e iFood e pelo WhatsApp (11) 96433-2546. Também disponível para retirada no local.

Rua dos Pinheiros, 209, Pinheiros, São Paulo, (11) 5555-2042

Bolinho carioca, do Pirajá Bolinho carioca, do Pirajá

Para celebrar com comida portuguesa

Rancho Português

A casa traz dois menus especiais para a data, cada um com um prato principal e um espumante harmonizando. A primeira opção (R$340) traz Bacalhau à Narciso (posta de bacalhau assada na brasa, puxada no azeite, alho, cebola, salsinha e pimentão), batatas ao murro, dois merengues de morango para a sobremesa e uma garrafa de espumante branco Danúbio bruto. O outro menu (R$370) traz Misto de Frutos do Mar (polvo, lula, bacalhau, camarão, lagostins, azeite, alho e salsinha), dois merengues de morango e uma garrafa de espumante branco Danúbio bruto. Pedidos por telefone, WhatsApp (11 98374-3175), retirada no local ou via Rappi, Uber Eats e iFood.

Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia, São Paulo, (11) 2639-2077.

Misto de frutos do mar, do Rancho Português Misto de frutos do mar, do Rancho Português

Para quem quer comida japonesa

Aizomê

O menu de jantar para duas pessoas (R$395) tem entrada com vieiras frescas na concha ao molho cítrico de yuzu e algas e harumaki de camarão e shisô; porção de sashimis e sushis Moriawase (10 niguirizushi, 6 tekkamaki, 6 kappamaki e 10 fatias de sashimi); prato principal com filé de wagyu grelhado com vegetais da horta e cogumelos ou filé de namorado e lulas ao dashi com açafrão; e sobremesa com fondue de chocolate ao conhaque com frutas frescas e blondie de matchá. Para beber, sugestão de garrafa de saquê Hakutsuru Junmai Ginjo (R$220). Encomendas até 11/6, por telefone, WhatsApp (11 97247-3862), com opção de retirada no local.

Alameda Fernão Cardim, 39, Jardim Paulista, São Paulo, Telefone (11) 2222-1176.

Filé de wagyu grelhado com vegetais da horta e cogumelos, do Aizomê Filé de wagyu grelhado com vegetais da horta e cogumelos, do Aizomê

Para os fãs de carne vermelha

Cór

A casa de Renzo Garibaldi, especializada em carnes maturadas a seco, criou um menu especial em cinco tempos para a data, com opções para almoço e jantar. O menu custa R$650 para o casal, na opção com Champagne Veuve Clicquot ou Vinho Tinto Oliver Riviere El Cadastro 2016, ou R$400, na opção sem bebida. A refeição traz duas entradas (lâmina de Wagyu 150 dias e robata de camarão e vieiras), seguida por dois pratos principais (arroz de povo e New York Strip dry aged 120 dias) e sobremesa (merengue de morango). Pedidos por telefone, WhatsApp (11 94447-1333), com opção de retirada, e também via iFood.

Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, São Paulo, Telefone (11) 3726-2908.

Menu de Dia dos Namorados do Cór Menu de Dia dos Namorados do Cór

Para quem prefere um café da manhã

Estela Passoni

Para quem quer fugir do óbvio — celebrar a data com um jantar — o Estela Passoni oferece uma boa solução. O empreendimento elaborou cestas vistosas para um café da manhã a dois ou só para um, para surpreender o namorado ou a namorada. Não falta pão de queijo, ovos mexidos, suco, bolo, queijo e café. Uma das opções, essa para uma happy hour com clima de romance, inclui uma garrafa de vinho e duas cervejas. As encomendas devem ser feitas por telefone e até 8 de junho — e as retiradas na própria sexta-feira, dia 12. Preços: de R$ 275 a R$ 540.

Rua Joaquim Antunes, 621, Pinheiros, São Paulo, (11) 3062-1353.