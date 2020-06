7 dicas para dar um upgrade na varanda

1. Sofá Terrace

É preciso ter uma senhora varanda para acomodar um móvel assim, a gente sabe. A trama que dá sustentação à base e se liga aos braços é de corda sintética e as almofadas resistem bem ao tempo, assim como a estrutura metálica, com pintura eletrostática. R$ 12.913. breton.com.br

2. Espreguiçadeira Carioca

Ajuda a sinalizar que a descontração precisa reinar nas sacadas. A estrutura é de madeira maciça e a peça é dobrável e dispõe de regulagem de inclinação. R$ 896. fernandojaeger.com.br

3. Churrasqueira Guarapari

A carvão, é uma ótima solução para fãs de churrasco que não abrem mão de ambientes estilosos. Discreta e com estrutura de aço, funciona como um objeto decorativo quando não está em uso. R$ 269,90. leroymerlin.com.br

4. Banco George Nelson

Alternativa aos sofás, os bancos deixam a varanda menos atravancada. Para duas pessoas, este da Tok&Stok é feito de eucalipto envernizado e tem os pés pintados. Pode também fazer as vezes de mesinha de centro. R$ 999,99. tokstok.com.br

5. Carrinho Miami

De resina plástica, pode ser deixado tanto na varanda como em uma área a céu aberto. Com 70 centímetros de largura por 53 centímetros de comprimento, é indicado para apoiar bebidas e comidas e, de maneira permanente, vasos de plantas e afins. R$ 277,90. leroymerlin.com.br

6. Mesas Bulbo e Baobá

O material das duas peças é a madeira maciça, que ajuda a deixar o ambiente mais aconchegante. Elas foram pensadas para servir de apoio ao lado de sofás e poltronas e também podem ser dispostas no centro da varanda, aos pares. A partir de R$ 793. fernandojaeger.com.br

7. Poltrona Pod

A peça é ideal para varandas estreitas, pois tem menos de 90 centímetros de profundidade e a largura é quase a mesma (de altura é 1,5 metro). A trama de junco faz com que a poltrona se confunda com as plantas, que toda varanda precisa ter. R$ 8.096. breton.com.br