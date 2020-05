5 programas incríveis sobre comida e culinária para assistir em casa

A quarentena revelou, para muitas famílias, a necessidade de aprender a cozinhar ou a de cozinhar mais em casa, trocando os restaurantes e o delivery pela comida caseira. Com essa necessidade, veio a curiosidade por entender mais sobre culinária e o mundo da gastronomia.

Na Netflix, cinco programas trazem abordagens diferentes, mas todas eficientes, diante da comida. Os programas misturam história dos alimentos, dicas de viagem, reflexões sobre gastronomia, história e sociedade e, claro, ideias de receitas e pratos. Ver essas séries é garantia de sair com apetite e inspiração do sofá

Confira a seleção de EXAME:

Ugly Delicious

Com duas temporadas na Netflix, o dono do programa “Ugly Delicious” é o badalado chef americano da nova geração David Chang. Filho de coreanos, Chang criou uma série de restaurantes de sucesso nos EUA, dos mais casuais aos de alta gastronomia, como o Momofuku Noodle Bar, o Milk Bar e o Momofuku Ko, sendo este último um restaurante com duas estrelas Michelin. Foi o seu estabelecimento especializado em noodles, aberto em 2004 no East Village nova-iorquino, que levou Chang à fama.

Em cada um dos episódios de 50 minutos, Chang conta com a ajuda de convidados, amigos e familiares para refletir sobre um ingrediente ou prato específico. O seriado já abordou, por exemplo, pizza, comida chinesa, churrasco, frango frito e curry. Mais do que explorar receitas e sabores e visitar restaurantes pelo mundo, o programa consegue trazer reflexões profundas sobre tudo o que gira em torno da comida, de história e sociologia até cultura e economia.

Série “Ugly Delicious”, na Netflix Série “Ugly Delicious”, na Netflix

The Chef Show

O ator, diretor e produtor Jon Favreau fez sucesso no cinema dirigindo os dois primeiros filmes “Homem de Ferro” e servindo de produtor-executivo de outras produções da Marvel Studios. Mais recentemente, dirigiu a adaptação live-action de “O Rei Leão”. Mas cinema não é a única paixão de Favreau. A gastronomia também está em seu sangue. Ele deixou isso claro com o filme “Chef”, de 2014, onde escreveu, dirigiu e atuou. No papel de Carl Casper, um chef que decide abrir um food truck após ser demitido, ele atuou ao lado de seus amigos de Marvel, como Scarlett Johansson e Robert Downey Jr.

O filme deu uma ideia para Favreau: criar o “The Chef Show”, apresentado ao lado do chef Roy Choi, um dos pioneiros dos food trucks em Los Angeles. A dupla mistura ótimas receitas, conversas entre amigos e cultura pop para explorar vários aspectos da cozinha casual e também da alta gastronomia. Há epísódios na Califórnia, Austin, Atlanta e Las Vegas, por exemplo, com convidados como Gwyneth Paltrow, Robert Rodriguez e Seth Rogen. No menu, churrasco, tacos, legumes, frutos do mar, carne de porco e muito mais.

Série “The Chef Show”, na Netflix Série “The Chef Show”, na Netflix

Somebody Feed Phil

O apresentador Phil Rosenthal fez sucesso como criador da série “Everybody Loves Raymond” (1996-2005), uma das comédias de maior sucesso nos EUA. Após o fim do programa, Phil seguiu sua paixão pela gastronomia. Em duas temporadas (com a terceira a caminho), “Somebody Feed Phil” mistura dicas de viagem com comida e ótimas visitas a bares e restaurantes ao redor do mundo.

Cada episódio foca em uma cidade, como Veneza, Buenos Aires, Nova York, Saigon e Tel Aviv. As dicas culturais levam às dicas gastronômicas e vice-e-versa. Em cada país, Phil usa do seu bom humor para ótimas entrevistas e visitas, da comida de rua mais simples e tradicional aos restaurantes mais chiques, passando por pratos que contam a história local e apontam as novidades para o século 21.

Somebody Feed Phil, na Netflix Somebody Feed Phil, na Netflix

Street Food – Ásia

A comida de rua é palco de alguns dos sabores mais tradicionais e surpreendentes do mundo. Engana-se quem acha que somente em um restaurante com estrela Michelin se encontrará as melhores receitas. A série documental “Street Food”, de David Gelb, explora a história de alguns dos maiores nomes da comida de rua, seja um pequeno restaurante na beira da calçada, seja uma barraca ou food truck na rua.

A primeira temporada traz somente cidades asiáticas (continente, aliás, responsável pela origem da comida de rua e seu sucesso), como Bangkok, Osaka, Ho Chi Minh e Seul. Com belas imagens, os episódios mostram a perfeição dos pratos e a história por trás dos grandes cozinheiros, como a lenda Supinya Junsuta, rainha da comida de rua tailandesa.

Série Street Food, na Netflix Série Street Food, na Netflix

Sal, Gordura, Acidez e Calor

O título da série resume os quatro ingredientes que para a chef americana Samin Nosrat compõem a boa cozinha. Com esses quatro, tudo é possível. Nosrat fez sucesso ao lançar seu livro “Salt Fat Acid Heat” em 2017, um best-seller do The New York Times. A partir do livro, a Netflix criou a série em quatro capítulos, cada um explorando um dos ingredientes.

A chef viaja pelo mundo para conhecer quais os pratos feitos e os sabores possíveis a partir de cada um dos elementos. Na Itália, por exemplo, ela estuda o azeite de oliva, o queijo e a carne. No Japão, é a vez de conhecer o molho de soja e o missô.