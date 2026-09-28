Número de idosos na internet cresceu 400% em menos de uma década

RESUMO ＋ O número de brasileiros com 60 anos ou mais conectados à internet quadruplicou entre 2016 e 2025, de 6,5 milhões para 26,6 milhões, segundo levantamento da empresa de pesquisa Nexus baseado na PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os idosos representam 15,8% dos internautas do país e responderam por 38% dos novos acessos no período.

Nos últimos nove anos, o país testemunhou a “revolução prateada” na internet. O número de usuários conectados com 60 anos ou mais de idade quadruplicou, saltando de 6,5 milhões em 2016 para 26,6 milhões em 2025. É o que aponta levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O crescimento de 311% consolida a expansão do público 60+ no ambiente virtual: hoje, 15,8% de todos os internautas brasileiros pertencem a essa faixa etária — o equivalente a 1 em cada 6 usuários conectados no país. Nove anos atrás a quantidade de maiores de 60 anos online correspondia a 5,6% do total.

A expansão da internet entre a Geração 60+

Enquanto a inclusão digital entre os usuários mais jovens se estabilizou devido à saturação do mercado, a população 60+ se tornou o principal motor de expansão da internet no país. Dos 53,6 milhões de novos brasileiros que passaram a navegar na rede entre 2016 e 2025, 20,1 milhões tinham mais de 60 anos, quase 4 em cada 10 novos acessos (38%) nesses nove anos.

“Os dados mostram que a Geração 60+ deixou de ser espectadora para se tornar o grande vetor de expansão do acesso à internet no Brasil”, avalia o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski. “A presença cada vez mais ativa no ambiente digital altera dinâmicas de consumo e serviços, exigindo que o mercado e as políticas públicas se adaptem para atender às necessidades de um público conectado, autônomo e relevante. Essa transformação abre espaço para um mercado tecnológico gigantesco e ainda pouco explorado de produtos, serviços e plataformas digitais voltados à longevidade ativa e conectada”, conclui.

Distribuição dos usuários 60+ conectados pelo Brasil

A distribuição geográfica revela que a Região Sudeste concentra metade (47%) de toda a Geração 60+ conectada do Brasil, somando 12,6 milhões de usuários. São Paulo lidera nacionalmente, com 6,4 milhões, o que representa 24% de todo o contingente do país. O estado supera, individualmente, o volume total de conectados dessa faixa etária no Nordeste (6,1 milhões), segunda região com mais números de brasileiros com mais de 60 anos conectados.

Apesar da liderança em volume absoluto do Sudeste, o ritmo de crescimento da inclusão digital na última década foi liderado pelas regiões Norte e Nordeste. Entre 2016 e 2025, o público 60+ conectado cresceu 669% no Norte (saltando de 205 mil para 1,6 milhão) e 598% no Nordeste (passando de 873 mil para 6,1 milhões).

Entre os estados, as maiores acelerações proporcionais de conectividade na Geração 60+ ocorreram no Maranhão, com um crescimento de 1.025%, e em Rondônia, com alta de 984%.