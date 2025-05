YouTube fará transmissão do jogo da NFL em São Paulo, diz site

O YouTube anunciou nesta terça-feira que irá transmitir em setembro o jogo da NFL realizado em São Paulo na Arena do Corinthians. As informações são do site Deadline.

No ano passado, a partida entre Green Bay Packers e Filadélfia Eagles (que acabou ficando com o título do Super Bowl) foi transmitida por ESPN, RedeTV, Cazé TV, Disney + e Amazon Prime Video.

Depois do sucesso da primeira partida realizada em solo brasileiro, a NFL havia anunciado que iria repetir a dose, mas não informou sobre um parceiro de transmissão. O YouTube vai fazer um evento nesta quarta-feira para anunciantes e deve tratar da novidade.

Negócio estratégico

A ideia é o YouTube dar à liga acesso a um público global, o que está em linha com os objetivos estratégicos da liga de futebol americano. O comissário da NFL, Roger Goodell, deve subir ao palco do Brandcast (o evento do YouTube) para divulgar o plano.

O jogo em São Paulo terá de um lado o Los Angeles Chargers. Seu rival será confirmado nesta quarta, quando a NFL divulgará a tabela de jogos para a temporada de 2025.

"Estamos muito animados em expandir nossa relação com o YouTube para trazer o jogo do Brasil a uma audiência global", falou Hans Schroeder, vice-presidente de distribuição de mídia da NFL. Mary Ellen Coe, chefe de negócios do Youtube, falou que a NFL gerou 350 milhões de horas de conteúdo em 2024.

“Transmitir o jogo de sexta-feira à noite para os fãs de todo o mundo, de graça, marcará a primeira vez do YouTube como uma transmissão ao vivo da NFL”, disse ela, “e faremos isso de uma forma que só o YouTube pode fazer, com uma experiência de visualização interativa e os criadores no centro da experiência”, falou a executiva.

A partida estará disponível para o mundo inteiro via YouTube, exceto Canadá e alguns outros países.