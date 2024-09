Packers x Eagles: como chegar ao jogo da NFL no Brasil?

O confronto está chegando! Nesta sexta-feira, 6, São Paulo será palco de um marco histórico: o primeiro jogo da NFL na América do Sul. O jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers promete agitar a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, às 21h15.

O evento promete ser um grande espetáculo, com várias atrações antes do pontapé inicial. A cantora Luísa Sonza será responsável por interpretar o hino nacional brasileiro, enquanto o cantor Zeeba seguirá o protocolo da NFL ao cantar o hino dos Estados Unidos. No intervalo, assim como no Super Bowl, haverá uma grande apresentação musical, com a cantora Anitta liderando o "half-time show".

Antes do jogo, muitos torcedores se perguntam como chegar ao local e as melhores opções de transporte em São Paulo. A seguir tudo o que precisa saber:

Qual é a melhor opção para chegar ao estádio?

Em um comunicado, a Prefeitura de São Paulo recomenda que os torcedores usem o transporte público. Todas as estações do Metrô e da CPTM funcionarão 24 horas no dia do jogo.

As estações do metrô mais próximas do Neo Química Arena são Corinthians-Itaquera e Arthur Alvim, ambas na linha 3-vermelha. A estação mais próxima da CPTM também é a Corinthians-Itaquera, na linha 11-Coral.

A estação Corinthians-Itaquera fica a 800 metros (ou 15 minutos de caminhada) dos setores Leste e Sul da Arena Corinthians. Já a estação Arthur Alvim está mais perto dos setores Oeste e Norte, a 950 metros (ou 10 minutos de caminhada) do estádio.

Há outras opções para chegar ao local?

Para quem utilizar transporte por aplicativo no dia do jogo, o desembarque e embarque ocorrerão nos estacionamentos do Shopping Metrô Itaquera. Haverá também bolsões de táxis disponíveis entre a Av. Professor Engenheiro Adervan Machado e a Av. Sport Club Corinthians Paulista para facilitar a chegada e saída do evento. Vale lembrar que não haverá estacionamento público disponível no estádio.

Qual o horário do jogo?

O kick-off, como é chamado o pontapé inicial no futebol americano, está marcado para 21h15, no horário de Brasília. Os portões do Neo Química Arena abrirão às 17h15.

Ainda há ingressos para a partida?

Apesar do grande interesse pelos apaixonados por esporte, todos os ingressos para a disputa da NFL estão esgotados.

O que não pode levar ao jogo?

A NFL estabeleceu algumas regras importantes para o jogo histórico em São Paulo. Não será permitida a entrada de álcool, faixas, placas, camisas de times brasileiros, câmeras, materiais promocionais, bolas, balões, drones, luzes e lasers, substâncias ilegais, bagagem ou malas, capacetes de moto, apitos, instrumentos musicais, tinta spray, folhetos, panfletos, almofadas de assento, scooters, skates ou patins.

Além disso, alimentos e bebidas não poderão ser trazidos de fora. No entanto, após uma notificação do Procon-SP sobre possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor, a organização autorizou a entrada de garrafas plásticas de água, desde que abertas na entrada. A entrada de alimentos será analisada caso a caso.

Outro ponto importante é que bolsas não transparentes serão proibidas. As bolsas permitidas devem ser transparentes e não maiores que 30,5 cm x 15,25 cm x 30,5 cm.

Onde assistir ao vivo jogo Eagles x Packers pela NFL?

A partida entre Eagles e Packers ocorre esta sexta, 6, às 21h15. A transmissão do jogo da NFL para o Brasil será transmitido pela Rede TV (TV aberta) e ESPN 2 (TV fechada).

Onde assistir online jogo Eagles x Packers pela NFL?

A partida entre Eagles e Packers pela NFL também será exibida pelos serviços de streaming Disney+, CazéTV (YouTube e Prime Video) e NFL Game Pass (DAZN e streaming).