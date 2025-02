YouTube completa 20 anos e aposta em criadores como nova geração de estúdios de Hollywood

YouTube completa duas décadas em 2025 e, segundo seu CEO, Neal Mohan, está mais integrado do que nunca ao ecossistema de mídia e entretenimento global. Em sua carta anual à comunidade, Mohan destacou que os criadores de conteúdo estão se tornando as "novas startups de Hollywood", consolidando operações profissionais que vão além da produção amadora dos primeiros anos da plataforma.

A plataforma tem 147 milhões de usuários no Brasil, o que representa 67,7% da população total do país. O YouTube é a segunda rede social mais utilizada pelos brasileiros, atrás apenas do Instagram, e é mais assistido do que qualquer emissora de TV aberta no país entre adultos com mais de 18 anos.

[caption id="attachment_5225830" align="aligncenter" width="1024"]Neal Mohan, CEO do YouTube: executivo faz balanço sobre a plataforma em seu aniversário de 20 anos[/caption]

São por esses número que Mohan destacou que criadores estão profissionalizando suas produções. O exemplo citado pelo CEO é o americano, mas dimensiona a proporção que a plataforma tem tomado: o grupo de acrobacias esportivas Dude Perfect, por exemplo, inaugurou uma sede de US$ 5 milhões no Texas. Já Alan Chikin Chow, produtor de vídeos curtos no YouTube Shorts, abriu um estúdio de proporções hollywoodianas em Burbank, Califórnia.

34% dos usuários brasileiros acessam o YouTube várias vezes ao dia, e outros 34% pelo menos uma vez por dia. Além disso, a publicidade no YouTube tem alto impacto no mercado nacional: 85% dos consumidores brasileiros afirmam que os anúncios em vídeo na plataforma os apresentam a novas marcas e produtos.

O impacto econômico da plataforma também é relevante: em 2022, no último levantamento, o YouTube gerou um impacto de R$ 4,5 bilhões no PIB brasileiro.

Outro destaque são as transmissões esportivas. Em 2024, a CazéTV acumulou 750 milhões de visualizações e 43 milhões de usuários únicos ao vivo durante os Jogos Olímpicos.

Crescimento na TV impulsiona novos formatos de anúncio

A ascensão do YouTube na TV também atrai anunciantes. Segundo Mohan, a plataforma tem investido em novos formatos publicitários, como códigos QR e anúncios pausáveis, que permitem interação direta com os espectadores.

Além disso, a empresa está testando o recurso Watch With, que permite que criadores comentem e interajam ao vivo sobre eventos esportivos e culturais. O primeiro teste foi realizado com a NFL e novos experimentos estão previstos para 2025.

Inteligência artificial e o futuro do YouTube

Outro foco da carta de Mohan foi a inteligência artificial. A empresa lançou uma ferramenta de dublagem automática baseada em IA, permitindo a tradução de vídeos para diversos idiomas. Mais de 40% do tempo de exibição de vídeos dublados vem de espectadores escolhendo ouvir em outro idioma, segundo o YouTube.

Em setembro de 2024, a plataforma anunciou novas ferramentas de IA generativa, incluindo o modelo de vídeo Veo, que utiliza inteligência artificial para criar e editar conteúdos automaticamente.

A plataforma também anunciou uma parceria com a agência CAA para ajudar celebridades a identificar e remover deepfakes de seus rostos. “Continuaremos usando a IA de forma responsável para aprimorar a experiência no YouTube”, afirmou Mohan.