Wolverhampton x Chelsea: onde assistir e horário pela Premier League

Repórter
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08h00.
Wolverhampton e Chelsea se enfrentam neste sábado, 7, às 12h (horário de Brasília), no estádio Molineux, em Wolverhampton, pela 25ª rodada da Premier League. A partida será transmitida ao vivo na ESPN 4 e no streaming Disney+.
O Chelsea vive um bom momento ofensivo, com 15 gols marcados na competição — número superior ao de alguns dos líderes da tabela — e chega embalado para o confronto. Os Blues têm balançado as redes com frequência nas últimas rodadas e são favoritos a marcar novamente neste sábado.
Do outro lado, o Wolverhampton também tem contribuído ofensivamente mesmo diante de adversários tecnicamente superiores, o que aumenta a expectativa por um jogo movimentado e com vários gols.
