Wolverhampton x Chelsea: onde assistir e horário pela Premier League

Partida entre Wolverhampton x Chelsea é válida pela Premier League

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08h00.

Wolverhampton e Chelsea se enfrentam neste sábado, 7, às 12h (horário de Brasília), no estádio Molineux, em Wolverhampton, pela 25ª rodada da Premier League. A partida será transmitida ao vivo na ESPN 4 e no streaming Disney+.

O Chelsea vive um bom momento ofensivo, com 15 gols marcados na competição — número superior ao de alguns dos líderes da tabela — e chega embalado para o confronto. Os Blues têm balançado as redes com frequência nas últimas rodadas e são favoritos a marcar novamente neste sábado.

Do outro lado, o Wolverhampton também tem contribuído ofensivamente mesmo diante de adversários tecnicamente superiores, o que aumenta a expectativa por um jogo movimentado e com vários gols.

Confira as prováveis escalações:

  • Wolverhampton: Sá; Mosquera, Agbadou e Santiago Bueno; Tchatchoua, João Gomes, André, Mané e Hugo Bueno; Hwang e Arokodare
    Técnico: Rob Edwards
  • Chelsea: Sánchez; James, Chalobah, Fofana e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Estêvão, Garnacho e João Pedro
    Técnico: Liam Rosenior

Onde assistir ao vivo o jogo Wolverhampton x Chelsea hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, 7, às 12h, entre Wolverhampton e Chelsea terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+.

Como assistir online o jogo Wolverhampton x Chelsea hoje?

A partida será transmitida online pelo serviço de streaming Disney+.

