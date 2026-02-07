Atlético-MG x Athletic: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Atlético-MG e Athletic se enfrentam neste sábado, 7, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv e Premiere.

O Galo é o segundo colocado do grupo A, com 10 pontos somados em seis jogos e busca a vitória para seguir firme na briga pela liderança da chave. Já o Athletic aparece em terceiro lugar do grupo C, com cinco pontos, e tenta se recuperar na competição estadual.

Confira as prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Preciado, Junior Alonso, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Igor Gomes, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Reinier e Cuello

Técnico: Jorge Sampaoli

Athletic: Eduardo Freire; Zeca, Silva, Índio e Enzo; Ian Luccas, Cabezas e Luiz Filipe; Braga, Vera e Tavares

Técnico: Rui Duarte

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Athletic hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo deste sábado, 7, às 18h30, entre Atlético-MG e Athletic terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Atlético-MG x Athletic hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso aos canais Sportv e Premiere via streaming.