Esporte

Atlético-MG x Athletic: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Partida entre Atlético-MG x Athletic é válida pela 7ª rodada do Mineiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Atlético-MG e Athletic se enfrentam neste sábado, 7, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv e Premiere.

O Galo é o segundo colocado do grupo A, com 10 pontos somados em seis jogos e busca a vitória para seguir firme na briga pela liderança da chave. Já o Athletic aparece em terceiro lugar do grupo C, com cinco pontos, e tenta se recuperar na competição estadual.

Confira as prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Preciado, Junior Alonso, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Igor Gomes, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Reinier e Cuello
Técnico: Jorge Sampaoli

Athletic: Eduardo Freire; Zeca, Silva, Índio e Enzo; Ian Luccas, Cabezas e Luiz Filipe; Braga, Vera e Tavares
Técnico: Rui Duarte

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Athletic hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo deste sábado, 7, às 18h30, entre Atlético-MG e Athletic terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Atlético-MG x Athletic hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso aos canais Sportv e Premiere via streaming.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosAtlético - MG
Próximo

Mais de Esporte

Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

São Paulo x Primavera: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Jogos de hoje, sábado, 7 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Wolverhampton x Chelsea: onde assistir e horário pela Premier League

Mais na Exame

Mercados

Fôlego de última hora não poupou Nvidia de pior semana do ano na bolsa

ESG

ESG deixa de ser discurso e vira teste de credibilidade das marcas, revela estudo

Carreira

Na Cimed, sucessão já está em curso: nova geração assume área comercial e mira o topo

Esporte

Guerra das IAs: como a tecnologia dominou os comerciais do Super Bowl 2026