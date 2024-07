Willian Lima vence judoca da Mongólia e se classifica às semifinais

O brasileiro Willian Lima, oitavo melhor judoca na categoria até 66kg, brigará por medalhas após se classificar para as semifinais das Olimpíadas de Paris 2024 neste domingo, ao derrotar no Golden Score o mongol Baskhuu Yondonperenlei, quinto colocado no ranking.

Após estrear em Paris com vitória sobre Sardor Nurillaev, do Uzbequistão, e se classificar às quartas de final ao superar Serdar Rahimow, do Turcomenistão, o brasileiro teve uma dura missão diante do judoca da Mongólia.

Em combate muito disputado, que precisou ser paralisado durante o Golden Score para que Yondonperenlei recebesse atendimento médico devido a um ferimento na testa, Willian Lima aplicou waza-ari no rival e avançou no torneio olímpico.

O judoca brasileiro voltará a lutar neste domingo, às 11h (horário de Brasília), contra o cazaque Gusman Kyrgyzbayev, 26º no ranking, nas semifinais.

Larissa Pimenta, judoca brasileira na categoria até 52kg, foi derrotada pela francesa Amandine Buchard, também no Golden Score, e enfrentará na repescagem a alemã Mascha Ballhaus.