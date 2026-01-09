Futebol: os maiores jejuns de taças nos estaduais do país

Os campeonatos estaduais estão voltando e trazem consigo histórias de títulos inesquecíveis, mas também de longas esperas. Para muitos torcedores, é mais um momento de sonhar com o fim do jejum estadual.
Em um levantamento feito pelo ge, vários clubes tradicionais ainda seguem sem erguer uma taça há anos. Veja quais são os maiores jejuns dos principais estaduais do país:
Campeonato Paulista
No Paulistão, o Santos é um dos grandes que mais tempo espera por um título. A última conquista do Peixe no estadual foi em 2016, há uma década, quando venceu o título contra o Audax. Já a Portuguesa está na fila desde 1973.
- Corinthians: campeão da última edição
- Palmeiras: 1 ano
- São Paulo: 4 anos
- Santos: 9 anos
- Bragantino: 35 anos
- Portuguesa: 52 anos
Campeonato Carioca
No Carioca, o Vasco segue com a maior "seca" sem levantar o caneco. A última vez que o clube comemorou foi em 2016, há 10 anos, em uma decisão contra o Botafogo. O Fogão também está há algum tempo sem título estadual, desde 2018, mas o Bangu é quem possui a maior fila de todas: seu último título foi em 1966.
- Flamengo: campeão das últimas duas edições
- Fluminense: 2 anos
- Botafogo: 7 anos
- Vasco: 9 anos
- Bangu: 59 anos
Campeonato Mineiro
Em Minas, o Cruzeiro vive um jejum diante do Atlético Mineiro, que venceu os últimos seis campeonatos, enquanto o América-MG venceu pela última vez em 2016.
- Atlético: campeão das últimas seis edições
- Cruzeiro: 6 anos
- América-MG: 9 anos
Campeonato Gaúcho
No Sul, o Gauchão traz filas expressivas entre clubes do interior como Caxias e Juventude, ambos sem títulos há mais de duas décadas.
- Internacional: atual campeão
- Grêmio: 1 ano
- Novo Hamburgo: 8 anos
- Caxias: 25 anos
- Juventude: 27 anos
- Guarany de Bagé: 87 anos
Campeonato Paranaense
No Campeonato Paranaense, o foco cai sobre o Coritiba, maior vencedor do torneio, com 39 conquistas, que tenta encerrar uma sequência de três temporadas sem título e sem sequer alcançar a final.
- Operário: atual campeão
- Athletico: 1 ano
- Coritiba: 3 anos
- Londrina: 4 anos
Campeonato Baiano
A volta do Galícia é um dos grandes atrativos do Campeonato Baiano de 2026, já que o time não disputava a competição há oito anos. Entre os clubes que disputarão o troféu, ele detém o maior jejum.
- Bahia: atual campeão
- Vitória: 1 ano
- Atlético de Alagoinhas: 3 anos
- Bahia de Feira: 14 anos
- Galícia: 57 anos
Campeonato Pernambucano
Já em Pernambuco, o Santa Cruz não levanta o "caneco" desde 2016, amargando o maior jejum entre os três grandes do estado.
- Sport: atual tricampeão
- Náutico: 3 anos
- Santa Cruz: 9 anos
Campeonato Cearense
Já no Campeonato Cearense, quem lidera a fila é o Ferroviário. O último título do clube foi em 1995, e desde então o domínio ficou concentrado principalmente entre Ceará e Fortaleza.
- Ceará: atual bicampeão
- Fortaleza: 2 anos
- Ferroviário: 30 anos