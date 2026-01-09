Futebol: os maiores jejuns de taças nos estaduais do país

Os campeonatos estaduais estão voltando e trazem consigo histórias de títulos inesquecíveis, mas também de longas esperas. Para muitos torcedores, é mais um momento de sonhar com o fim do jejum estadual.

Em um levantamento feito pelo ge, vários clubes tradicionais ainda seguem sem erguer uma taça há anos. Veja quais são os maiores jejuns dos principais estaduais do país:

Campeonato Paulista

No Paulistão, o Santos é um dos grandes que mais tempo espera por um título. A última conquista do Peixe no estadual foi em 2016, há uma década, quando venceu o título contra o Audax. Já a Portuguesa está na fila desde 1973.

Corinthians : campeão da última edição

: campeão da última edição Palmeiras : 1 ano

: 1 ano São Paulo : 4 anos

: 4 anos Santos : 9 anos

: 9 anos Bragantino : 35 anos

: 35 anos Portuguesa: 52 anos

Campeonato Carioca

No Carioca, o Vasco segue com a maior "seca" sem levantar o caneco. A última vez que o clube comemorou foi em 2016, há 10 anos, em uma decisão contra o Botafogo. O Fogão também está há algum tempo sem título estadual, desde 2018, mas o Bangu é quem possui a maior fila de todas: seu último título foi em 1966.

Flamengo : campeão das últimas duas edições

: campeão das últimas duas edições Fluminense : 2 anos

: 2 anos Botafogo : 7 anos

: 7 anos Vasco : 9 anos

: 9 anos Bangu: 59 anos

Campeonato Mineiro

Em Minas, o Cruzeiro vive um jejum diante do Atlético Mineiro, que venceu os últimos seis campeonatos, enquanto o América-MG venceu pela última vez em 2016.

Atlético : campeão das últimas seis edições

: campeão das últimas seis edições Cruzeiro : 6 anos

: 6 anos América-MG: 9 anos

Campeonato Gaúcho

No Sul, o Gauchão traz filas expressivas entre clubes do interior como Caxias e Juventude, ambos sem títulos há mais de duas décadas.

Internacional : atual campeão

: atual campeão Grêmio : 1 ano

: 1 ano Novo Hamburgo: 8 anos

8 anos Caxias : 25 anos

: 25 anos Juventude : 27 anos

: 27 anos Guarany de Bagé: 87 anos