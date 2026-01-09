Esporte

Futebol: os maiores jejuns de taças nos estaduais do país

Muitos times tradicionais do futebol brasileiro estão há mais de 10 anos sem levantar um troféu estadual

O Santos não é campeão paulista desde 2016, amargurando uma 'fila' para seus torcedores (Redes Sociais/Reprodução)

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17h50.

Os campeonatos estaduais estão voltando e trazem consigo histórias de títulos inesquecíveis, mas também de longas esperas. Para muitos torcedores, é mais um momento de sonhar com o fim do jejum estadual.

Em um levantamento feito pelo ge, vários clubes tradicionais ainda seguem sem erguer uma taça há anos. Veja quais são os maiores jejuns dos principais estaduais do país:

Campeonato Paulista

No Paulistão, o Santos é um dos grandes que mais tempo espera por um título. A última conquista do Peixe no estadual foi em 2016, há uma década, quando venceu o título contra o Audax. Já a Portuguesa está na fila desde 1973.

Campeonato Carioca

No Carioca, o Vasco segue com a maior "seca" sem levantar o caneco. A última vez que o clube comemorou foi em 2016, há 10 anos, em uma decisão contra o Botafogo. O Fogão também está há algum tempo sem título estadual, desde 2018, mas o Bangu é quem possui a maior fila de todas: seu último título foi em 1966.

  • Flamengo: campeão das últimas duas edições
  • Fluminense: 2 anos
  • Botafogo: 7 anos
  • Vasco: 9 anos
  • Bangu: 59 anos

Campeonato Mineiro

Em Minas, o Cruzeiro vive um jejum diante do Atlético Mineiro, que venceu os últimos seis campeonatos, enquanto o América-MG venceu pela última vez em 2016.

  • Atlético: campeão das últimas seis edições
  • Cruzeiro: 6 anos
  • América-MG: 9 anos

Campeonato Gaúcho

No Sul, o Gauchão traz filas expressivas entre clubes do interior como Caxias e Juventude, ambos sem títulos há mais de duas décadas.

  • Internacional: atual campeão
  • Grêmio: 1 ano
  • Novo Hamburgo: 8 anos
  • Caxias: 25 anos
  • Juventude: 27 anos
  • Guarany de Bagé: 87 anos

Campeonato Paranaense

No Campeonato Paranaense, o foco cai sobre o Coritiba, maior vencedor do torneio, com 39 conquistas, que tenta encerrar uma sequência de três temporadas sem título e sem sequer alcançar a final.

  • Operário: atual campeão
  • Athletico: 1 ano
  • Coritiba: 3 anos
  • Londrina: 4 anos

Campeonato Baiano

A volta do Galícia é um dos grandes atrativos do Campeonato Baiano de 2026, já que o time não disputava a competição há oito anos. Entre os clubes que disputarão o troféu, ele detém o maior jejum. 

  • Bahia: atual campeão
  • Vitória: 1 ano
  • Atlético de Alagoinhas: 3 anos
  • Bahia de Feira: 14 anos
  • Galícia: 57 anos

Campeonato Pernambucano

Já em Pernambuco, o Santa Cruz não levanta o "caneco" desde 2016, amargando o maior jejum entre os três grandes do estado.

  • Sport: atual tricampeão
  • Náutico: 3 anos
  • Santa Cruz: 9 anos

Campeonato Cearense

Já no Campeonato Cearense, quem lidera a fila é o Ferroviário. O último título do clube foi em 1995, e desde então o domínio ficou concentrado principalmente entre Ceará e Fortaleza.

  • Ceará: atual bicampeão
  • Fortaleza: 2 anos
  • Ferroviário: 30 anos
