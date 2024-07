Brasil nas Olimpíadas 2024: veja programação de hoje, domingo, 28 de julho

Hoje é mais um dia de estreias nas Olimpíadas de Paris 2024. Rebeca Andrade, Rayssa Leal e mais grandes atletas disputarão pelo Brasil neste domingo, 28 de julho. Além disso, o Brasil joga contra o Japão em mais uma partida de futebol feminino, e a equipe feminina de rugby disputa dois jogos no mesmo dia.

Veja como assistir ao Brasil nas Olimpíadas 2024:

Brasileiros que competem nas Olimpíadas hoje, domingo, 28 de julho

Handebol (feminino) - Primeira fase: 04:00 - Brasil vs. Hungria - Globo, Sportv2 e Globoplay

04:00 - Brasil vs. Hungria - Globo, Sportv2 e Globoplay Esgrima (feminino) - Primeira rodada: 04:30 - Mariana Pistoia - Globo

04:30 - Mariana Pistoia - Globo Judô (masculino) - Primeira rodada (até 66kg): 05:00 - Willian Lima - Globo

05:00 - Willian Lima - Globo Judô (feminino) - Primeira rodada (até 52kg): 05:00 - Larissa Pimenta - Globo

05:00 - Larissa Pimenta - Globo Hipismo (misto) - Cross Country: 05:30 - Ruy Fonseca, Carlos Parro, Rafael Losano, Marcio Jorge

05:30 - Ruy Fonseca, Carlos Parro, Rafael Losano, Marcio Jorge Natação (feminino) - Classificatórias (200m livre): 06:00 - Maria Fernanda Costa - Globo, Sportv4 e Globoplay

06:00 - Maria Fernanda Costa - Globo, Sportv4 e Globoplay Natação (masculino) - Classificatórias (200m livre): 06:00 - Guilherme Costa - Globo, Sportv4 e Globoplay

06:00 - Guilherme Costa - Globo, Sportv4 e Globoplay Skate (feminino) - Classificatórias (street): 07:00 - Pâmela Rosa, Rayssa Leal, Gabi Mazetto - Globo, Sportv2 e Globoplay

07:00 - Pâmela Rosa, Rayssa Leal, Gabi Mazetto - Globo, Sportv2 e Globoplay Vela (masculino) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª regatas: 07:00 - Mateus Isaac

07:00 - Mateus Isaac Vela (feminino) - 1ª, 2ª e 3ª regatas: 07:00 - Brasil

07:00 - Brasil Vela (masculino) - 1ª, 2ª e 3ª regatas: 07:00 - Brasil

07:00 - Brasil Ciclismo Mountain Bike (feminino) - Final: 09:10 - Raiza Goulão

09:10 - Raiza Goulão Ginástica artística (feminino) - Subdivisão 1: 10:00 - Sportv

10:00 - Sportv Futebol (feminino) - Primeira fase: 12:00 - Brasil vs. Japão - Globo, Sportv e Globoplay

12:00 - Brasil vs. Japão - Globo, Sportv e Globoplay Rugby (feminino) - Primeira fase: 12:00 - França vs. Brasil - Sportv4 e Globoplay

12:00 - França vs. Brasil - Sportv4 e Globoplay Rugby (feminino) - Primeira fase: 15:00 - Estados Unidos vs. Brasil - Sportv 4 e Globoplay

15:00 - Estados Unidos vs. Brasil - Sportv 4 e Globoplay Ginástica artística (feminino) - Subdivisão 5: 16:10 - Júlia Soares, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira - Sportv

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /5 Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024 (Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024)

2 /5 Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel (Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel)

3 /5 A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024. (A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024.)

4 /5 O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França (O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França)

5/5 A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias (A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com