West Ham x Brentoford: onde assistir, horário e prováveis escalações

Clubes britânicos se enfrentam pela Copa da Inglaterra nesta segunda-feira, 9

West Ham x Brentford: partida acontece no Estádio Olímpico de Londres (Rob Newell - CameraSport/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de março de 2026 às 13h39.

O West Ham enfrenta o Brentford nesta segunda-feira, 9, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres pela Copa da Inglaterra.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam somar pontos em um momento decisivo da temporada. O West Ham tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela, enquanto o Brentford chega com a meta de pontuar fora de casa.

No histórico recente do confronto, os duelos costumam ser equilibrados entre os clubes londrinos.

O West Ham está na fase de rebaixamento da Premier League com 28 pontos.

Já o Brentford, em uma situação melhor, soma 44 pontos, duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos.

Onde assistir West Ham x Brentford ao vivo?

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Que horas é o jogo West Ham x Brentford hoje?

O jogo acontece nesta segunda-feira, 9, às 16h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações

West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Disasi, Todibo e Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek e Summerville; Taty Castellanos e Wilson.

Técnico: Nuno Espirito Santo.

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins e Ajer; Henderson e Jensen; Ouattara, Damsgaard e Schade; Igor Thiago.

Técnico: Keith Andrews.

