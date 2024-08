Vila Nova x Sport: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série B

Vila Nova e Sport se enfrentam nesta sexta-feira, 16, às 21h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil, Canal GOAT e Premiere.

O Vila Nova, atualmente na 6ª posição com 30 pontos, não vence há cinco jogos e precisa reencontrar o caminho das vitórias para voltar à zona de classificação. O Sport Recife, em 5º lugar com 32 pontos, tenta se firmar entre os primeiros colocados e garantir sua vaga no G-4.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vila Nova x Sport hoje pelo Brasileirão Série B?

O jogo desta sexta-feira, 21h, entre Vila Nova e Sport terá transmissão ao vivo na TV Brasil, Canal GOAT e Premiere.

Como assistir online o jogo do Vila Nova x Sport hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Canal GOAT e Premiere.

