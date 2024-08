Novorizontino x América-MG: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série B

Novorizontino e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira, 16, às 21h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere.

O Novorizontino, vice-líder da Série B com 36 pontos, vive uma excelente fase com cinco vitórias seguidas, mirando a liderança. Já o América-MG, na 4ª posição com 33 pontos, precisa da vitória para se manter no G-4 e se aproximar dos líderes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Novorizontino x América-MG hoje pelo Brasileirão Série B?

O jogo desta sexta-feira, 21h30, entre Novorizontino e América-MG terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Novorizontino x América-MG hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.