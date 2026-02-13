Madureira x Boavista: que horas começa o jogo de hoje?

Madureira e Boavista entram em campo nesta sexta-feira, 13, em um duelo que vale vaga na semifinal do Campeonato Carioca.

A partida garante ao menos uma equipe de menor investimento entre as quatro melhores do estadual e coloca frente a frente dois clubes que fizeram campanhas semelhantes na primeira fase.

As duas equipes somaram oito pontos no Grupo B.

O Madureira levou vantagem no saldo de gols e, por isso, decide a classificação em casa, no estádio de Conselheiro Galvão. O Tricolor Suburbano tenta alcançar um feito inédito: chegar pela primeira vez à semifinal geral no formato atual da competição.

Campeonato Carioca

Já o Boavista tenta confirmar o momento de reestruturação administrativa e esportiva, sustentado por investimentos em infraestrutura e tecnologia.

Na primeira fase, o Boavista venceu a Portuguesa, empatou com o Bangu e foi responsável pela única derrota do Fluminense, campeão da Taça Guanabara.

Que horas ocorre o jogo?

Madureira e Boavista se enfrentam às 17h, no estádio de Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro.

Onde posso assistir ao jogo?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.