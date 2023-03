Verstappen é favorito ao título da Fórmula 1 em 2023, aponta site de apostas

A temporada 2023 da Fórmula 1 começa neste fim de semana com a etapa do Bahrein. Mesmo com mudanças nos carros e novos pilotos na pista, o atual bicampeão Max Verstappen, da Red Bull Racing, dispara como o principal candidato para faturar o título mundial deste ano.

Segundo análise da Betfair, especialista em probabilidades esportivas, o piloto belga-holandês tem 51% de chances de ser novamente campeão após conquistar o torneio em 2021 e 2022 – uma odd de 1.55, ou seja, para cada Real apostado, o retorno será de R$1,55 caso Verstappen realmente termine o campeonato em primeiro lugar.

Charles Leclerc, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, são os outros principais favoritos para levantar o caneco em 2023 com 14% (odd de 5.5) e 13% (odd de 6.0) de probabilidade, respectivamente.

Verstappen, Leclerc e Pérez são os mais cotados para o 1º pódio do ano

Para esta primeira etapa do Bahrein, os especialistas da Betfair prevêem domínio massivo da RBR, com os dois pilotos da franquia liderando as probabilidades de terminar a corrida no pódio. Segundo a casa de apostas, Max Verstappen tem 22% (odd de 1.23) de chances, enquanto seu companheiro de equipe Sergio Pérez tem 17% (odd de 1.65). Charles Leclerc é o terceiro favorito para encerrar a corrida no pódio também com 17% de probabilidade.

Já as cotações para vitória do GP do Bahrein mostram Max Verstappen como principal candidato ao título, com 46% (odd de 1.75) de chances de terminar a etapa na primeira colocação, contra 19% de Leclerc (odd de 4.5) e 10% de Hamilton (odd de 8.0).

Sainz e Russell devem terminar no top 6; Alonso também deve pontuar

A análise da Betfair ainda aponta grande probabilidade dos pilotos Carlos Sainz, da Ferrari, e George Russell, da Mercedes, terminarem entre os 6 primeiros colocados, enquanto Fernando Alonso, da Aston Martin, e Sergio Pérez, ficariam em posições mais distantes, mas que ainda contassem pontos. Segundo a casa de apostas, as chances são de 33% (odd de 3.0).

Mesmo com punição, Red Bull deve se manter no topo entre as equipes

Após furar o teto de gastos em 2021, a equipe da Red Bull Racing foi punida com multa e redução no tempo de testes aerodinâmicos de seus carros. No entanto, a análise da Betfair aponta a escuderia como principal favorita ao título de construtores da Fórmula 1, com 52% (odd de 1.6) de chances. A Mercedes aparece na segunda posição com 24% (odd de 3.5) e a Ferrari, na terceira, com 21% (odd de 4.0).