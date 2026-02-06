Esporte

Cruzeiro perde para o Coritiba por 2 a 1 e segue sem pontuar no Brasileirão

Time paranaense se recupera da derrota na estreia e vence no Mineirão

Cruzeiro x Coritiba: Breno Lopes marcou o gol da virada na vitória do Coxa por 2 a 1 no Mineirão (Redes Sociais/Reprodução)

O Coritiba venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira, 5, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

A partida foi disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, e marcou a recuperação do time paranaense após a derrota na estreia. Já o Cruzeiro acumulou a segunda derrota seguida na competição.

O Cruzeiro saiu na frente ainda no primeiro tempo. Matheus Pereira recebeu dentro da área, limpou a marcação e finalizou no ângulo para abrir o placar para a equipe mineira.

O Coritiba reagiu antes do intervalo. Após troca de passes no meio-campo, Lavega finalizou para empatar a partida e recolocar o time no jogo.

No segundo tempo, o Coxa virou o placar logo aos sete minutos. Em contra-ataque, Breno Lopes recebeu passe, driblou o goleiro Cássio e marcou o gol da vitória.

Após a virada, o Cruzeiro tentou reagir, mas teve dificuldades para criar chances claras. O Coritiba ainda levou perigo em contra-ataques e administrou a vantagem até o fim.

Com o resultado, o Coritiba soma três pontos no Brasileirão, enquanto o Cruzeiro permanece sem pontuar após duas rodadas e ocupa a última colocação da tabela.

