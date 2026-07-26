Bahia x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão hoje

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pela Globo, ge tv e Premiere.

O Bahia vem de um empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Já o Corinthians chega após vencer o Remo por 3 a 0 na rodada anterior.

Na tabela do Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 30 pontos em 19 partidas. A equipe soma oito vitórias, seis empates e cinco derrotas.

O Corinthians aparece logo atrás, na sétima posição, com 27 pontos em 19 jogos. O time paulista acumula sete vitórias, seis empates e seis derrotas.

Que horas é o jogo Bahia x Corinthians?

Bahia e Corinthians entram em campo às 16h (horário de Brasília) deste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir a Bahia x Corinthians ao vivo?

O jogo entre Bahia e Corinthians terá transmissão ao vivo da Globo, da ge tv e do Premiere.

Provável escalação do Bahia

O Bahia deve entrar em campo com Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick, Ademir e Rodrigo Nestor; Erick Pulga e Willian José.

Provável escalação do Corinthians

O Corinthians deve começar a partida com Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Garro e Kaio César; Yuri Alberto.