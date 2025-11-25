Veja os times que nunca foram rebaixados no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2025 pode ser decidido nesta terça-feira, 25, caso o Flamengo vença o Atlético Mineiro fora de casa e o Palmeiras seja derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre.

O cenário foi aberto após a vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o Bragantino no sábado, 23, no Maracanã, combinada ao empate do Palmeiras com o Fluminense, por 0 a 0. Com isso, a equipe carioca abriu quatro pontos de vantagem na liderança, 74 a 70.

Se os resultados da rodada ajudarem, o Flamengo chegaria a 77 pontos, abrindo sete de vantagem sobre o Palmeiras, o que garantiria o título com uma rodada de antecedência. O Cruzeiro, hoje em terceiro, até poderia alcançar a mesma pontuação, mas ficaria atrás pelo número de vitórias.

Dois gigantes nunca caíram para a Série B

Enquanto o Flamengo tenta encaminhar mais um título, outro dado reforça sua posição histórica na Série A: o clube é um dos dois únicos times que nunca foram rebaixados desde o início do Campeonato Brasileiro unificado, em 1971. O outro é o São Paulo.

Com o rebaixamento do Santos em 2023, somente Flamengo e São Paulo permaneceram em todas as edições da primeira divisão desde 1971. Entre os 12 grandes clubes do país, 10 já caíram ao menos uma vez.

Além disso, o Brasileirão de 2025 tem um estreante na elite: o Mirassol. Por disputar a Série A pela primeira vez, o clube ainda não possui nenhum rebaixamento no histórico.

Quem já caiu e quando