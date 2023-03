Veja os confrontos e horários das quartas de final do Paulistão 2023

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira, 6, as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Com a última rodada jogada ontem, 5, oito times se classificaram para a próxima fase.

No grupo A, Bragantino e Botafogo-SP garantiram a classificação. O Santos, que chegou na última rodada precisando vencer e contar com tropeço do Botafogo, perdeu para o Ituano e fica de fora dessa fase pelo terceiro ano consecutivo.

No grupo B, com a mesma pontuação de 23 pontos, São Paulo e Água Santa avançam para as quartas. As equipes conseguiram a terceira melhor campanha no campeonato, porem o Tricolor ficou acima pelo saldo de gols.

No Grupo C, Corinthians e Ituano avançaram. O Timão não teve dificuldades no grupo e terminou líder com 20 pontos, oito a mais que os 12 conquistados pelo Ituano. Já no grupo D, o invicto Palmeiras ficou na liderança, tendo São Bernardo vice com a segunda melhor campanha.

Veja as datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista

Sábado, 11 de março

19h - Allianz Parque, em São Paulo

Palmeiras x São Bernardo

Domingo, 12 de março

16h - Corinthians x Ituano

Neo Química Arena, em São Paulo

19h30 - Red Bull Bragantino x Botafogo

Estádio Nabi Abi Chedid

Segunda-feira, 13 de março

20h - Allianz Parque, em São Paulo

