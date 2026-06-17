BTG Pactual Empresas prepara lançamento de sua solução de pagamentos e recebimentos para empresas

O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, prepara sua entrada em um dos mercados mais estratégicos do sistema financeiro: o de pagamentos.

Com o lançamento do BTG Pay, o banco inaugura uma plataforma própria de adquirência voltada a empresas, reunindo link de pagamento, conciliação de vendas e maquininha em uma solução integrada à Conta PJ, feita para simplificar a rotina financeira do negócio.

A iniciativa marca mais um passo na expansão do BTG Pactual no segmento empresarial, reforçando a aposta em tecnologia, eficiência operacional e integração entre serviços financeiros.

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Uma nova frente estratégica para o BTG Pactual

O BTG Pay nasce a partir da aquisição da fintech Justa e foi concebido para atender empresas que operam tanto no ambiente digital quanto no físico. A proposta é centralizar, em um só lugar, o recebimento de pagamentos e a gestão financeira, reduzindo fricções e aumentando o controle sobre as vendas.

Pagamentos integrados à gestão financeira

Diferentemente de soluções fragmentadas, o BTG Pay foi desenhado para funcionar de forma nativa dentro do ecossistema BTG Pactual Empresas. Isso significa que as transações realizadas — seja por link de pagamento ou maquininha — serão acompanhadas em tempo real por meio de um painel de controle integrado.

O link de pagamento aceita múltiplos métodos e carteiras digitais (Apple Pay e Google Pay), com opções de cobrança recorrente, em lote e a partir de nota fiscal."

A plataforma contará com tecnologias proprietárias de captura, automação, conciliação de vendas e prevenção a fraudes. A maquininha também terá integração direta com o aplicativo BTG Empresas, além de camadas adicionais de segurança. A linha inclui ainda uma SmartPOS com segunda tela, que aproxima a marca do cliente no momento do pagamento.

"O BTG Pay nasce com o DNA de tecnologia do BTG Pactual e reflete nosso compromisso em oferecer soluções digitais inovadoras e integradas, desenvolvidas para simplificar a rotina do empreendedor, sem abrir mão de performance, segurança e controle" Gabriel Motomura, co-head do BTG Empresas e sócio do BTG Pactual

Foco em empresas que buscam eficiência e escala

O movimento do BTG Pactual ocorre em um momento em que empresas de todos os portes buscam reduzir custos operacionais, melhorar a gestão do fluxo de caixa e integrar seus canais de venda.

Ao reunir pagamentos e conta bancária em um único ambiente, o BTG Pay se posiciona como uma solução para negócios que desejam ganhar escala com mais previsibilidade financeira.

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Além da adquirência, o ecossistema inclui funcionalidades já conhecidas da Conta PJ do banco, como gestão de recebíveis, acesso a crédito (sujeito a análise), cartão empresarial e atendimento especializado 24 horas por dia, sete dias por semana.

Lista de espera já está aberta

Já está aberto o acesso antecipado para clientes do BTG Pactual Empresas interessados na maquininha e nas demais soluções do BTG Pay.

A iniciativa permite acesso antecipado às novidades da plataforma e acompanhamento das próximas etapas do lançamento.

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