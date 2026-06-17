AtlasIntel: Cid tem 20,5% e Capitão Wagner e Luizianne, 18,7% cada, em corrida ao Senado no Ceará

Cid Gomes (PSB) aparece na liderança na corrida ao Senado pelo Ceará, segundo a pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 17. Ao todo, cada estado elegerá dois senadores em 2026.

Em um primeiro cenário, Cid aparece com 20,5% das intenções de voto consolidadas para primeiro e segundo votos. Na sequência, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e a deputada federal Luizianne Lins (Rede) aparecem empatados com 18,7% cada.

Alcides Fernandes (PL) registra 15,4%. Mais atrás estão Anna Karina (PSOL), com 4,6%, e Eunício Oliveira (MDB), com 4,2%. Cândido Albuquerque (PSDB) tem 2,3%, enquanto General Theophilo (Novo) soma 1,9%.

Votos brancos e nulos chegam a 7,5%, e 6,2% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

Cenário 2

No segundo cenário, sem a presença de Cid Gomes na disputa, a liderança passa para Luizianne Lins, que alcança 20,5% das intenções de voto. Capitão Wagner aparece em segundo lugar, com 19,7%.

Alcides Fernandes mantém o terceiro lugar, com 15,8%. Anna Karina cresce para 7,9%, seguida por Eunício Oliveira , com 7,5%. O deputado estadual Júnior Mano surge na disputa com 4,2%.

Cândido Albuquerque registra 2,9%, enquanto General Theophilo tem 1,2%. Os votos brancos e nulos somam 12,1%, e os indecisos chegam a 8,1%.

A AtlasIntel ouviu 1.223 eleitores cearenses entre os dias 9 e 14 de junho. A margem de erro dos resultados é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código CE-03465/2026.