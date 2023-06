Vasco x Cuiabá: veja horário e onde assistir ao vivo

Vasco e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, 26, às 21h00, no estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 12ª rodada da Brasileirão Série A.

Tentando afastar a má fase, o Vasco entra em campo pressionado por bons resultados. A equipe ocupa atualmente a penúltima colocação e mesmo se vencer hoje, ainda não se livra da zona de rebaixamento.

Com a demissão de Maurício Barbieri do comando da equipe, o Cruz Maltino vai a campo com o técnico interino e sem torcida, após punição dos atos de vandalismo na última partida contra o Goiás.

A equipe não conta com seu jogador mais talentoso. Andrey está suspenso e não jogará mais pelo time, pois irá se juntar ao Chelsea no mês que vem.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Vasco x Cuiabá

O jogo desta segunda-feira, às 21h, entre Vasco x Cuiabá terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Vasco x Cuiabá online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através do Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Vasco ?

02/07 - Botafogo x Vasco - Brasileirão Série A

08/07 - Vasco x Cruzeiro - Brasileirão Série A

