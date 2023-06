Após sucesso no futebol, Reynolds e McElhenney investem R$ 1 bilhão na Fórmula 1

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney têm um novo investimento no esporte, território que começaram a explorar em 2021 quando se tornaram donos do Wrexham, e conseguiram no ano passado fazer o time galês subir para a quarta divisão da Inglaterra. Agora, a dupla foca na Fórmula 1, através de uma um acordo com um grupo de investimentos que comprou cerca de 24% das ações da montadora Alpine, em um valor estimado em £ 171 milhões, o que corresponde a mais de R$ 1 bilhão na cotação atual.

Reynolds e McElhenney se juntam agora aos grupos Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments. A chegada dos novos investidores é bem-vista pelos executivos, que esperam aumentar a presença da Alpine nas redes sociais através do burburinho causado por onde os dois atores vão. Atualmente, a montadora está na quinta posição do ranking de construtores desta temporada da Fórmula 1 e a expectativa é de que os recém-chegados tragam melhorias.