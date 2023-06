VascoTV supera FlaTV e se torna a plataforma mais assistida entre os clubes da Série A

O Vasco da Gama segue fazendo bonito fora das quatro linhas. Um dos principais produtos do clube que se mantém em alta é a VascoTV, que nos últimos anos segue de forma consolidada como uma das principais plataformas de clubes das Américas.

Entre os clubes da Série A, a VascoTV lidera em audiência o Campeonato Brasileiro entre os canais próprios de clubes, com 3.7 milhões de visualizações. Na consequência aparecem outros dois cariocas: a FlaTV, com 3.4 milhões, e a Botafogo TV, com 1,8 milhões.

Antes da parada para os amistosos da seleção brasileira, nesta semana, a VascoTV superou a FlaTV em audiência no clássico da 9a rodada entre os dois clubes, com 665 mil visualizações contra 545 mil. Na transmissão, o Cruzmaltino levou ídolos históricos, como Acácio, Luisinho Quintanilha e Geovani, o Pequeno Príncipe, que há anos não pisava no Maracanã.

“Está no nosso DNA a busca do ineditismo e nunca se conformar em uma zona de conforto, é o que peço para a equipe. Esse modelo de atuação que nos fez chegar a ser uma das referências entre as TVs de clubes é pelo objetivo de sempre querermos um algo a mais. No momento em que nos acomodarmos, perderemos nossa essência e seremos ultrapassados. Pode ter certeza que já estamos buscando o próximo passo a ser dado", disse Mário Vassallo, responsável pela VascoTV.

Outra conquista histórica da VascoTV foi ter se tornado a primeira plataforma de clube do país a realizar uma transmissão em 4k, no jogo contra o Bahia, em São Januário, dando um salto de qualidade que beneficiou os torcedores vascaínos.

Desde então, a VascoTV realizou a transmissão em 4k nos jogos contra o Coritiba, Santos e São Paulo, confirmando seu caráter pioneiro e inovador. Foi assim com a construção de um estúdio próprio; coletiva 100% virtual, replicando o mesmo modelo presencial para o online; transmissão do futebol feminino, entre outras realizações.

Nas redes sociais, Vasco também ostenta bons números em 2023

Até maio deste ano, o Vasco teve um crescimento de base de quase 500 mil seguidores, contabilizando todas as redes sociais. Também foi um dos poucos clubes que conseguiu aparecer na liderança no ranking de interações semanais, desbancando Flamengo e Corinthians (que possuem uma base de seguidores muito maior), durante o mês de março.

"Posso dizer que as redes sociais são prioridade no Vasco. Ano passado o clube teve o melhor momento de interações da sua história e o que projetamos para esse ano é superar esses números. Potencializamos o trabalho que vinha sendo desenvolvido investindo na criação de uma área de conteúdo e ficamos felizes em saber que os resultados estão aparecendo. Esses números são a comprovação do trabalho que vem sendo feito internamente e demonstra o engajamento e a força da torcida, que é sempre muito ativa e participativa", explica Felippe Costa, diretor de comunicação do clube.

Falando exclusivamente de Instagram, o Vasco estabeleceu um recorde: o número de interações durante o mês de março foi o maior da história do Gigante da Colina na plataforma.

Ainda no acumulado do Instagram, contabilizando apenas os quatro primeiros meses de 2023, o Vasco teve mais de 80 milhões de interações, que corresponde a 85% do resultado obtido durante todo o ano de 2022;

Vale destacar também em relação ao Instagram o aumento da oferta de vídeo na plataforma. A média diária subiu de 0,6 para 4,0;

Sobre o Twitter, o Vasco foi Top-3 na plataforma nos primeiros três meses do ano e já alcançou 8 milhões de interações até 31 de maio, o que representa 55% das interações obtidas durante todo o ano de 2022;

Com relação ao Tik Tok, além de ampliar a geração de conteúdo específico para a plataforma, o Vasco ganhou quase 100 mil seguidores no ano e acumula mais de 50 milhões de visualizações;

É necessário também citar o projeto Collab Brasileirão 2023, que foi criado pelo Vasco de forma pioneira no Brasil para promover interação entre os clubes que disputam o principal torneio nacional. Além de interações entre atletas, o projeto também aborda a vertente social, promovendo campanhas voltadas para o aspecto social, como direito das mulheres e luta contra o racismo.