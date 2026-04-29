Universitario x Nacional-URU: horário, onde assistir e cenário do jogo

Universitario e Nacional-URU se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 23h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima, pela 3ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

Universitario busca primeira vitória para reagir

O Universitario soma apenas um ponto após duas rodadas, com um empate e uma derrota. A equipe peruana ainda não marcou gols e sofreu dois, cenário que evidencia dificuldades ofensivas neste início de competição.

Jogando em casa, o time tenta transformar o apoio da torcida em fator decisivo para conquistar a primeira vitória e se recolocar na briga por classificação.

Nacional-URU quer manter consistência na liderança

O Nacional-URU chega em situação mais confortável, com quatro pontos somados em duas partidas. A equipe uruguaia tem uma vitória e um empate, além de quatro gols marcados e dois sofridos, ocupando a liderança do grupo.

Mesmo fora de casa, o objetivo é pontuar para seguir no topo e encaminhar a classificação às fases eliminatórias.

Onde assistir Universitario x Nacional-URU ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Paramount+.

Que horas é o jogo Universitario x Nacional-URU hoje?

O confronto acontece às 23h (de Brasília).