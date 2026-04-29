Esporte

Universitario x Nacional-URU: horário, onde assistir e cenário do jogo

Times se enfrentam nesta quarta-feira pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Players of Botafogo celebrate winning the Copa Libertadores Final against Atletico Mineiro at Estadio Mas Monumental, on November 30. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images) ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)

Players of Botafogo celebrate winning the Copa Libertadores Final against Atletico Mineiro at Estadio Mas Monumental, on November 30. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images) ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 05h00.

Universitario e Nacional-URU se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 23h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima, pela 3ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

Universitario busca primeira vitória para reagir

O Universitario soma apenas um ponto após duas rodadas, com um empate e uma derrota. A equipe peruana ainda não marcou gols e sofreu dois, cenário que evidencia dificuldades ofensivas neste início de competição.

Jogando em casa, o time tenta transformar o apoio da torcida em fator decisivo para conquistar a primeira vitória e se recolocar na briga por classificação.

Nacional-URU quer manter consistência na liderança

O Nacional-URU chega em situação mais confortável, com quatro pontos somados em duas partidas. A equipe uruguaia tem uma vitória e um empate, além de quatro gols marcados e dois sofridos, ocupando a liderança do grupo.

Mesmo fora de casa, o objetivo é pontuar para seguir no topo e encaminhar a classificação às fases eliminatórias.

Onde assistir Universitario x Nacional-URU ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Paramount+.

Que horas é o jogo Universitario x Nacional-URU hoje?

O confronto acontece às 23h (de Brasília).

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