Universitario x Nacional-URU: horário, onde assistir e cenário do jogo

Players of Botafogo celebrate winning the Copa Libertadores Final against Atletico Mineiro at Estadio Mas Monumental, on November 30. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images) ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de abril de 2026 às 05h00.
Universitario e Nacional-URU se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 23h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima, pela 3ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores.
O Universitario soma apenas um ponto após duas rodadas, com um empate e uma derrota. A equipe peruana ainda não marcou gols e sofreu dois, cenário que evidencia dificuldades ofensivas neste início de competição.
Jogando em casa, o time tenta transformar o apoio da torcida em fator decisivo para conquistar a primeira vitória e se recolocar na briga por classificação.
O Nacional-URU chega em situação mais confortável, com quatro pontos somados em duas partidas. A equipe uruguaia tem uma vitória e um empate, além de quatro gols marcados e dois sofridos, ocupando a liderança do grupo.
Mesmo fora de casa, o objetivo é pontuar para seguir no topo e encaminhar a classificação às fases eliminatórias.
A partida terá transmissão pelo Paramount+.
O confronto acontece às 23h (de Brasília).