Palmeiras x Universitario: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Libertadores

Universitario e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, 14 de agosto, às 21h30, no Estádio Monumental, em Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Com a melhor campanha na fase de grupos e 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todos os duelos do mata-mata no Allianz Parque.

Na última edição, o time de Abel Ferreira foi eliminado pelo Botafogo, que ficou com o título. Com duas conquistas nesta década, o Palmeiras busca chegar a quatro títulos da competição continental, sendo o terceiro sob o comando de Abel. Em 2020, o Alviverde venceu o Santos na decisão e, um ano depois, bateu o Flamengo com gol de Deyverson na prorrogação.

Prováveis escalações:

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Facundo Torres.

Universitário (Técnico: Jorge Fossati)

Britos; Corzo, Santamaría e Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez (Pérez) e Carabalí; Flores, Valera (Rivera).

Onde assistir ao vivo o jogo Universitario x Palmeiras?

Como assistir online o jogo do Universitario x Palmeiras?

Você pode assistir à partida online pela Disney+ e ESPN.