Palmeiras x Universitario: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Libertadores

Repórter
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14h27.
Universitario e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, 14 de agosto, às 21h30, no Estádio Monumental, em Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
Com a melhor campanha na fase de grupos e 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todos os duelos do mata-mata no Allianz Parque.
Na última edição, o time de Abel Ferreira foi eliminado pelo Botafogo, que ficou com o título. Com duas conquistas nesta década, o Palmeiras busca chegar a quatro títulos da competição continental, sendo o terceiro sob o comando de Abel. Em 2020, o Alviverde venceu o Santos na decisão e, um ano depois, bateu o Flamengo com gol de Deyverson na prorrogação.
O jogo entre Universitario e Palmeiras, nesta quinta-feira, 14 de agosto, às 21h30, terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
Você pode assistir à partida online pela Disney+ e ESPN.