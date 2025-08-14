Esporte

Palmeiras x Universitario: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Libertadores

A partida entre Universitario e Palmeiras é válida pelas oitavas de final da Libertadores 2025.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14h27.

Tudo sobrePalmeiras
Saiba mais

Universitario e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, 14 de agosto, às 21h30, no Estádio Monumental, em Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Com a melhor campanha na fase de grupos e 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todos os duelos do mata-mata no Allianz Parque.

Na última edição, o time de Abel Ferreira foi eliminado pelo Botafogo, que ficou com o título. Com duas conquistas nesta década, o Palmeiras busca chegar a quatro títulos da competição continental, sendo o terceiro sob o comando de Abel. Em 2020, o Alviverde venceu o Santos na decisão e, um ano depois, bateu o Flamengo com gol de Deyverson na prorrogação.

Prováveis escalações:

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

  • Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Facundo Torres.

Universitário (Técnico: Jorge Fossati)

  • Britos; Corzo, Santamaría e Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez (Pérez) e Carabalí; Flores, Valera (Rivera).

Onde assistir ao vivo o jogo Universitario x Palmeiras?

O jogo entre Universitario e Palmeiras, nesta quinta-feira, 14 de agosto, às 21h30, terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Universitario x Palmeiras?

Você pode assistir à partida online pela Disney+ e ESPN.

Acompanhe tudo sobre:FutebolPalmeirasAgenda de jogos

Mais de Esporte

Atlético-MG x Godoy Cruz: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Sul-Americana

Botafogo x LDU: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Libertadores

Jogos de hoje, quinta-feira, 14 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

NFL no Brasil terá Karol G e Ana Castela como atrações; veja data

Mais na Exame

Carreira

Preocupado com a IA? A estratégia da Netflix guarda o segredo para sobreviver à essa transformação

Casual

Das corridas de rua ao dia a dia: os modelos de tênis que estreiam em agosto

Mercado Imobiliário

A joia do interior paulista: Por que Sorocaba virou a nova fronteira do mercado imobiliário

Negócios

A volta por cima da Subway no Brasil: após crise e recuperação judicial, vendas crescem 30%