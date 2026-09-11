Trump critica troca 'insana' da NBA e pede: 'Refaçam o acordo!'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou uma das troca de jogadores mais polêmicas dos últimos tempos nos esportes americanos: a saída de Luka Dončić, do Dallas Mavericks, para o Los Angeles Lakers.

O discurso ocorreu na quarta-feira, 10, no ginásio American Airlines Center, em Dallas, em evento do Partido Republicano. As informações constam em reportagem do portal The Athletic.

Trump questionou a decisão da direção da franquia Dallas Mavericks. O time do estado do Texas enviou o jogador de basquete para o Los Angeles Lakers. "Esta é uma grande equipe do Dallas Mavericks, que, esperançosamente, será boa", disse Trump em trecho da fala. "Eu devo dizer a vocês, eu não entendo a troca. Eu diria que isso não vai entrar para a história como a maior troca da história dos esportes. Pode entrar para a história como a pior troca da história dos esportes."

O político sugeriu o desfazimento do contrato entre as equipes. "Talvez nós pudéssemos refazer essa troca", afirmou. "Eu refaço acordos o tempo todo. Eu entendo de acordos. Mas essa, eu não entendi muito bem. Alguém de Dallas, tenho certeza, pode me explicar."

No desenrolar do discurso para o público, o presidente fez uma ressalva de opinião. Ele citou a venda do atleta Babe Ruth da equipe de beisebol Boston Red Sox para o New York Yankees, no ano de 1919, por US$ 100 mil. "Naquela época, isso era como US$ 10 milhões, eu acho. Porque Boston precisava de dinheiro", disse. "Babe sempre será a pior troca", pontuou.

Conexões de política e repasses de dinheiro

Trump relatou desconhecimento de basquete. "O que eu sei sobre basquete?", disse em forma de pergunta. Sem laços com o esporte em si, ele mantém ligações de negócios com donos de times da liga. A proprietária da franquia Mavericks, Miriam Adelson, comprou o time das mãos de Mark Cubanno final de 2023.

Miriam doou a quantia de US$ 250 milhões (R$ 1,27 bilhão) para a campanha de Trump na eleição para presidente de 2024. Em evento de 2025, a mulher prometeu o repasse de outros US$ 250 milhões em caso de tentativa de mandato de número três para Trump. A Constituição do país tem regras de impedimento para a manobra.

O dono da franquia New York Knicks, James Dolan, tem histórico de repasse de fundos para projetos de Trump. O presidente compareceu a um jogo das finais da NBA em junho do ano de 2026, num embate envolvendo os Knicks e o San Antonio Spurs. O time da Big Apple acabou ficando com o título após mais de 50 anos de jejum.

A troca entre Luka Dončić e Anthony Davis

A transferência de Luka Dončić ocorreu no mês de fevereiro de 2025. O gerente de basquete da franquia Dallas Mavericks, Nico Harrison, liderou o negócio em troca com o Los Angeles Lakers. O time do Texas cedeu o armador de jogadas e recebeu o pivô Anthony Davis, o atleta de ala Max Christie e uma escolha de rodada de número um do evento de recrutamento de novatos da liga.

Nove meses após a assinatura de documentos de troca, a direção de franquia demitiu Nico Harrison do cargo de gerente de operações de basquete. O time de Los Angeles recebeu um candidato de prêmios da liga em troca de peças de elenco. A decisão da franquia de Dallas causou debates de fãs de esporte pelo mundo.