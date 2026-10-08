Quem é o treinador punido por espionagem na Inglaterra?

RESUMO | O técnico alemão Tonda Eckert, atual comandante do Southampton, viu seu nome no centro de um dos maiores escândalos da história recente do futebol inglês após ser punido pela Football Association (FA) com uma suspensão de seis semanas e multa de £ 28.000 devido a um esquema de espionagem de treinamentos rivais.

O futebol inglês foi sacudido em 2026 por um escândalo de proporções gigantescas que reavivou os debates sobre ética esportiva e fair play. No centro da polêmica está o jovem treinador alemão Tonda Eckert, atual comandante do Southampton, que recentemente recebeu uma suspensão de seis semanas de todas as atividades do futebol profissional — pena suspensa até o final da temporada 2027/28 — além de uma multa de £ 28.000 (certa de R$ 185 mil) aplicada pela Football Association (FA).

A punição coroa um desdobramento que abalou a EFL Championship (a segunda divisão inglesa), envolvendo infiltrações em centros de treinamento rivais, exclusão de mata-matas decisivos e prejuízos milionários.

Quem é Tonda Eckert?

Nascido em 31 de janeiro de 1993, no distrito de Neukölln, em Berlim, Tonda Eckert construiu uma carreira atípica no meio técnico. Filho de um cientista da computação aposentado especialista em segurança e tecnologia, Eckert estudou na renomada Sporthochschule Köln, em Colônia, e atuou de forma modesta como meio-campista central em equipes amadoras como o Viktoria Arnoldsweiler.

Ainda jovem, contudo, enveredou pela análise de desempenho e comissões técnicas:

Início na base alemã: Trabalhou como analista da seleção da Alemanha na Euro 2012 e na Copa do Mundo de 2014 , além de passar pelas categorias de base de times como 1. FC Köln, Red Bull Salzburg (onde conquistou a UEFA Youth League na temporada 2016/17 sob o comando de Marco Rose), RB Leipzig e Bayern de Munique (trabalhando ao lado de Miroslav Klose).

, além de passar pelas categorias de base de times como 1. FC Köln, Red Bull Salzburg (onde conquistou a UEFA Youth League na temporada 2016/17 sob o comando de Marco Rose), RB Leipzig e Bayern de Munique (trabalhando ao lado de Miroslav Klose). Experiência internacional: Mudou-se para a Inglaterra em agosto de 2020 para ser assistente de Gerhard Struber no Barnsley. Posteriormente, passou três anos e meio na Itália como auxiliar no Genoa, período em que obteve sua Licença Pro da UEFA.

Mudou-se para a Inglaterra em agosto de 2020 para ser assistente de Gerhard Struber no Barnsley. Posteriormente, passou três anos e meio na Itália como auxiliar no Genoa, período em que obteve sua Licença Pro da UEFA. Chegada ao Southampton: Contratado inicialmente para treinar a equipe sub-21 em julho de 2025, Eckert assumiu o comando interino do time profissional em novembro do mesmo ano após a saída de Will Still. Com uma arrancada espetacular que incluiu três prêmios consecutivos de Treinador do Mês da EFL Championship entre fevereiro e abril de 2026, foi efetivado no cargo de forma permanente .

O escândalo do "Spygate"

A carreira promissora de Eckert sofreu um revés quando veio à tona o escândalo de espionagem industrial e esportiva apelidado pela imprensa britânica de "Spygate".

Tudo começou em maio de 2026, nas vésperas das semifinais dos play-offs de acesso à Premier League entre Middlesbrough e Southampton. Funcionários do Middlesbrough flagraram um homem mascarado com fones de ouvido utilizando um smartphone para filmar os treinamentos táticos da equipe no CT de Rockliffe Park. O homem tentou fugir por um campo de golfe e trocar de roupa nos banheiros locais, mas acabou sendo identificado pelas imagens como um analista-estagiário do Southampton.

Investigações conduzidas pela EFL revelaram que a prática não foi um caso isolado: Eckert havia autorizado um "plano engenhoso e determinado" para espionar sessões de treinamento de pelo menos três adversários ao longo da temporada, incluindo Oxford United e Ipswich Town.

Confrontado com as evidências, o técnico assumiu a responsabilidade pelos atos perante os tribunais disciplinares, alegando inicialmente que desconhecia a proibições regulamentares da FA sobre o monitoramento encoberto de oponentes.

As consequências para o Southampton e para o técnico

Expulsão dos play-offs: A EFL Independent Disciplinary Commission determinou a expulsão imediata do Southampton dos play-offs da Championship . O Middlesbrough herdou a vaga na final contra o Hull City (que acabou conquistando o acesso à Premier League, valendo receitas de televisão estimadas em mais de £ 200 milhões).

. O Middlesbrough herdou a vaga na final contra o Hull City (que acabou conquistando o acesso à Premier League, valendo receitas de televisão estimadas em mais de £ 200 milhões). Perda de pontos: O clube foi punido com a dedução de quatro pontos para a tabela da temporada seguinte (2026–27).

O clube foi punido com a dedução de quatro pontos para a tabela da temporada seguinte (2026–27). Punição individual a Eckert: Após a investigação da FA, o treinador foi formalmente acusado de três infrações à regra E3.1 de conduta imprópria, resultando na suspensão de seis semanas e na multa financeira.

Apesar da gravidade do caso, o proprietário do Southampton, Dragan Šolak, anunciou em junho de 2026 que não demitiria o treinador. No mesmo período, Eckert veio a público para emitir um pedido formal de desculpas aos torcedores, jogadores e funcionários do clube, tentando virar a página do episódio.

Quem é Tonda Eckert?

É um treinador de futebol alemão de 33 anos, atual técnico do Southampton, com passagem pelas categorias de base de grandes clubes europeus e analista de desempenho.

Qual foi a irregularidade cometida pelo treinador?

Eckert autorizou analistas do Southampton a infiltrarem-se em centros de treinamento de equipes rivais (como Middlesbrough, Ipswich Town e Oxford United) para filmar sessões táticas.

Quais foram as punições aplicadas ao clube?

O Southampton foi excluído dos play-offs de acesso à Premier League e punido com a perda de quatro pontos na temporada seguinte.

Qual foi a sanção imposta a Tonda Eckert?

A Football Association (FA) puniu o treinador com uma suspensão de seis semanas de todas as atividades do futebol profissional (suspensa até o fim de 2027/28) e uma multa de £ 28.000 (cerca de R$ 185 mil).