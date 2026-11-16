Novo concorrente do LinkedIn? Sólides cria plataforma para buscar emprego com ChatGPT

Procurar emprego pode estar prestes a se tornar tão simples quanto conversar com uma inteligência artificial. Em vez de acessar diferentes sites, preencher filtros e analisar dezenas de anúncios, o candidato poderá pedir ao ChatGPT que encontre oportunidades compatíveis com sua experiência profissional, pretensão salarial e até benefícios desejados.

É nessa transformação do mercado de recrutamento que a Sólides, empresa brasileira de tecnologia para gestão de pessoas, quer ganhar espaço.

A companhia anunciou o lançamento do MCP Sólides Vagas, uma ferramenta gratuita que conecta seu portal, com mais de 70 mil vagas de emprego, a plataformas de inteligência artificial como ChatGPT, Claude, Gemini CLI, Cursor e Kiro.

A novidade permite que candidatos procurem oportunidades por meio de conversas com a IA, sem precisar iniciar a busca diretamente no site de empregos. Para utilizar a funcionalidade, no entanto, é necessário configurar previamente a integração entre o assistente e o portal da Sólides.

A proposta é transformar a inteligência artificial em uma espécie de assistente de carreira, capaz de cruzar as preferências dos profissionais com os requisitos das vagas disponíveis.

"Posicionar as oportunidades de emprego da Sólides diretamente onde os candidatos já interagem organicamente no seu dia a dia é o grande diferencial do MCP Sólides Vagas", afirma Ricardo Kremer, diretor de Produtos e Tecnologia (CPTO) da Sólides.

Segundo o executivo, a integração busca eliminar etapas da procura por trabalho e aproveitar a capacidade analítica da inteligência artificial para ajudar os candidatos a identificar oportunidades.

"Ao conectar o nosso ecossistema aos modelos de linguagem de preferência do usuário, eliminamos barreiras e permitimos que a busca por um novo trabalho comece a partir de um diálogo natural, aproveitando a capacidade analítica da IA para avaliar a correspondência antes do direcionamento ao nosso portal", diz.

Como encontrar vagas de emprego pelo ChatGPT?

A ferramenta funciona por meio do Model Context Protocol (MCP), um protocolo que permite conectar assistentes de inteligência artificial a sistemas externos de informação.

Na prática, depois de configurar a conexão, o candidato poderá informar ao ChatGPT o tipo de emprego que procura e receber resultados a partir das oportunidades cadastradas na Sólides.

Por exemplo, um profissional poderá solicitar:

"Procure vagas de analista financeiro em São Paulo, com trabalho híbrido, salário acima de R$ 5 mil e benefícios de saúde."

A inteligência artificial poderá consultar as oportunidades disponíveis e apresentar aquelas que correspondam aos critérios informados, desde que os dados estejam disponíveis nos anúncios.

Entre os filtros possíveis estão cargo, localização, modalidade de trabalho, senioridade, tipo de contrato, faixa salarial, benefícios e vagas afirmativas, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência.

Outra funcionalidade é a possibilidade de comparar o currículo com os requisitos das posições. Ao fornecer suas experiências profissionais, o candidato poderá pedir que a IA identifique quais oportunidades apresentam maior compatibilidade com seu perfil.

A ferramenta também permite consultar quantas vagas estão disponíveis em determinada profissão ou região e comparar resultados com pesquisas anteriores.

O processo de candidatura, porém, continua vinculado ao portal da Sólides. A inteligência artificial funciona como uma porta de entrada para encontrar e analisar as oportunidades.

Quase metade dos candidatos já usa IA para procurar emprego

O lançamento acompanha uma mudança no comportamento de quem procura trabalho.

Segundo o estudo Panorama Gestão de Pessoas Sólides, 46% dos candidatos utilizaram inteligência artificial para buscar emprego em 2026.

A pesquisa também mostra que 33% das pessoas que procuram trabalho afirmam que a tecnologia ajudou bastante durante o processo. Além disso, 79% concordam com o uso da IA para receber recomendações de vagas.

Os números ajudam a explicar por que empresas de recrutamento estão buscando integrar seus serviços às ferramentas de inteligência artificial.

Em vez de depender exclusivamente da visita dos candidatos aos portais de emprego, a estratégia passa a levar as oportunidades para os ambientes digitais em que esses profissionais já estão presentes.

Para a Sólides, a mudança também representa uma forma de ampliar o alcance das vagas anunciadas pelas empresas que utilizam seu ecossistema de recrutamento.

"Nosso objetivo é ampliar as possibilidades de acesso às vagas e oferecer mais autonomia para quem está procurando trabalho", afirma Kremer.

"A Sólides já apoia milhares de empresas na gestão de pessoas e no recrutamento. Agora, estamos ampliando as formas pelas quais os candidatos podem encontrar essas oportunidades, aproveitando o potencial das ferramentas de inteligência artificial que já utilizam", complementa.

A inteligência artificial vai substituir os sites de emprego?

A integração da Sólides aponta para uma possível mudança na jornada de quem busca uma colocação profissional: a pesquisa por vagas deixa de depender apenas de filtros tradicionais e passa a incorporar conversas personalizadas com a inteligência artificial.

Isso não significa, porém, o fim dos portais de emprego.

No modelo anunciado pela companhia, o ChatGPT funciona como um intermediário entre o candidato e as oportunidades cadastradas na plataforma. A consulta e a análise inicial podem acontecer no assistente de IA, enquanto a candidatura continua no ambiente da Sólides.

A novidade também não garante uma contratação ou que todas as vagas disponíveis sejam compatíveis com o perfil do profissional.

Ainda assim, o lançamento sinaliza uma mudança na disputa pela atenção dos candidatos. Se antes as empresas precisavam convencer os profissionais a visitar seus sites de emprego, agora podem levar as oportunidades diretamente às conversas que eles já mantêm com a inteligência artificial.

Veja aqui, o link para a plataforma.