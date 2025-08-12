Tenista se irrita com choro de criança e pede expulsão durante partida nos EUA

Emma Raducanu: atleta foi derrotada na partida pela rival Aryna Sabalenka. (Robert Prange/Getty Images)
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09h35.
Emma Raducanu protagonizou um momento inusitado durante sua partida contra Aryna Sabalenka, pelo WTA de Cincinnati. No decisivo terceiro set, a britânica de 22 anos preparava-se para sacar quando foi distraída pelo choro persistente de uma criança nas arquibancadas. Visivelmente incomodada, ela reclamou com a árbitra de cadeira.
"Já dura há 10 minutos", disse Raducanu.
A árbitra respondeu que não havia muito a fazer.
"É só uma criança. Quer que a expulse?" — perguntou, recebendo um "sim" tanto da própria jogadora quanto de alguns torcedores. A oficial, então, chamou um funcionário para tentar resolver a situação.
Raducanu, número 39 do ranking mundial, ainda conseguiu empatar o set, mas acabou derrotada no tie-break por 7 a 5. Sabalenka, atual número 1 do mundo, avançou à terceira rodada do torneio.
Apesar da eliminação, a atuação de Raducanu foi bastante elogiada. Ela recebeu aplausos da torcida e da própria adversária.
Fora das quadras, a britânica segue em evidência também pela especulação em torno de uma possível relação com o espanhol Carlos Alcaraz. Os dois vão disputar juntos a chave de duplas mistas do US Open, mas não confirmaram o namoro.