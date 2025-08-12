Tenista se irrita com choro de criança e pede expulsão durante partida nos EUA

Emma Raducanu protagonizou um momento inusitado durante sua partida contra Aryna Sabalenka, pelo WTA de Cincinnati. No decisivo terceiro set, a britânica de 22 anos preparava-se para sacar quando foi distraída pelo choro persistente de uma criança nas arquibancadas. Visivelmente incomodada, ela reclamou com a árbitra de cadeira.

"Já dura há 10 minutos", disse Raducanu.

A árbitra respondeu que não havia muito a fazer.

"É só uma criança. Quer que a expulse?" — perguntou, recebendo um "sim" tanto da própria jogadora quanto de alguns torcedores. A oficial, então, chamou um funcionário para tentar resolver a situação.

Raducanu e a reação da torcida

Raducanu, número 39 do ranking mundial, ainda conseguiu empatar o set, mas acabou derrotada no tie-break por 7 a 5. Sabalenka, atual número 1 do mundo, avançou à terceira rodada do torneio.

Apesar da eliminação, a atuação de Raducanu foi bastante elogiada. Ela recebeu aplausos da torcida e da própria adversária.

Fora das quadras, a britânica segue em evidência também pela especulação em torno de uma possível relação com o espanhol Carlos Alcaraz. Os dois vão disputar juntos a chave de duplas mistas do US Open, mas não confirmaram o namoro.