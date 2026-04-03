Esporte

Hugo Calderano: que horas e onde assistir ao brasileiro

Brasileiro enfrenta o japonês Shunsuke Togami nesta sexta, 3, após avançar na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Hugo Calderano: brasileiro é o terceiro melhor tenista de mesa do mundo

Hugo Calderano: brasileiro é o terceiro melhor tenista de mesa do mundo

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de abril de 2026 às 05h01.

Tudo sobreTênis (esporte)
Saiba mais

O brasileiro Hugo Calderano está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, disputada em Macau, na China.

Na última quarta-feira, 1º de abril, o número 3 do mundo venceu o sueco Kristian Karlsson por 3 sets a 2, de virada, e garantiu a classificação no torneio.

A partida foi mais equilibrada do que a estreia. Calderano perdeu o primeiro set, mas reagiu no segundo e no terceiro, viu o rival empatar no quarto e fechou o jogo no desempate. As parciais foram de 11/13, 11/5, 11/1, 4/11 e 11/9.

Antes disso, o brasileiro já havia derrotado o tcheco Lubomir Jancarik por 3 sets a 0, em apenas 17 minutos, resultado que o colocou em vantagem na disputa pela liderança do grupo.

Com a vitória sobre Karlsson, Calderano avançou às oitavas de final e segue na defesa do título conquistado no ano passado, também em Macau.

O próximo adversário do brasileiro será o japonês Shunsuke Togami, número 22 do mundo e líder da chave 14.

Que horas assistir ao próximo jogo de Hugo Calderano?

A partida entre Hugo Calderano e Shunsuke Togami será disputada nesta sexta-feira, 3 de abril, às 9h15 (horário de Brasília).

Onde assistir ao próximo jogo de Hugo Calderano

A partida terá transmissão do SporTV2 (TV fechada), da CazéTV (YouTube) e do canal oficial da Federação Internacional de Tênis de Mesa no YouTube.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)

Mais de Esporte

Fora da Copa: vexame histórico derruba presidente da federação italiana

Grêmio x Remo: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

NBA House abre venda de ingressos nesta quinta-feira; veja os preços e como comprar

Fifa cobra até R$ 56 mil por ingressos para a final da Copa do Mundo 2026

Mais na Exame

Ciência

Por que os cientistas ainda não conseguem detectar matéria escura?

Carreira

Essas quatro decisões da Apple mostram como líderes podem vantagem competitiva no mercado

Um conteúdo Esfera Brasil

Biocombustíveis podem auxiliar economia brasileira contra volatilidade do petróleo

Esporte

Fora da Copa: vexame histórico derruba presidente da federação italiana