Hugo Calderano: que horas e onde assistir ao brasileiro

Hugo Calderano: brasileiro é o terceiro melhor tenista de mesa do mundo
Estagiária de jornalismo
Publicado em 3 de abril de 2026 às 05h01.
O brasileiro Hugo Calderano está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, disputada em Macau, na China.
Na última quarta-feira, 1º de abril, o número 3 do mundo venceu o sueco Kristian Karlsson por 3 sets a 2, de virada, e garantiu a classificação no torneio.
A partida foi mais equilibrada do que a estreia. Calderano perdeu o primeiro set, mas reagiu no segundo e no terceiro, viu o rival empatar no quarto e fechou o jogo no desempate. As parciais foram de 11/13, 11/5, 11/1, 4/11 e 11/9.
Antes disso, o brasileiro já havia derrotado o tcheco Lubomir Jancarik por 3 sets a 0, em apenas 17 minutos, resultado que o colocou em vantagem na disputa pela liderança do grupo.
Com a vitória sobre Karlsson, Calderano avançou às oitavas de final e segue na defesa do título conquistado no ano passado, também em Macau.
O próximo adversário do brasileiro será o japonês Shunsuke Togami, número 22 do mundo e líder da chave 14.
A partida entre Hugo Calderano e Shunsuke Togami será disputada nesta sexta-feira, 3 de abril, às 9h15 (horário de Brasília).
A partida terá transmissão do SporTV2 (TV fechada), da CazéTV (YouTube) e do canal oficial da Federação Internacional de Tênis de Mesa no YouTube.