Hugo Calderano: que horas e onde assistir ao brasileiro

O brasileiro Hugo Calderano está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, disputada em Macau, na China.

Na última quarta-feira, 1º de abril, o número 3 do mundo venceu o sueco Kristian Karlsson por 3 sets a 2, de virada, e garantiu a classificação no torneio.

A partida foi mais equilibrada do que a estreia. Calderano perdeu o primeiro set, mas reagiu no segundo e no terceiro, viu o rival empatar no quarto e fechou o jogo no desempate. As parciais foram de 11/13, 11/5, 11/1, 4/11 e 11/9.

Antes disso, o brasileiro já havia derrotado o tcheco Lubomir Jancarik por 3 sets a 0, em apenas 17 minutos, resultado que o colocou em vantagem na disputa pela liderança do grupo.

Com a vitória sobre Karlsson, Calderano avançou às oitavas de final e segue na defesa do título conquistado no ano passado, também em Macau.

O próximo adversário do brasileiro será o japonês Shunsuke Togami, número 22 do mundo e líder da chave 14.

Que horas assistir ao próximo jogo de Hugo Calderano?

A partida entre Hugo Calderano e Shunsuke Togami será disputada nesta sexta-feira, 3 de abril, às 9h15 (horário de Brasília).

Onde assistir ao próximo jogo de Hugo Calderano

A partida terá transmissão do SporTV2 (TV fechada), da CazéTV (YouTube) e do canal oficial da Federação Internacional de Tênis de Mesa no YouTube.