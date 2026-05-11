Como criar suas figurinhas personalizadas do álbum da Copa do Mundo 2026; veja o passo a passo

Criar figurinhas personalizadas da Copa do Mundo 2026 usando sua própria foto se tornou uma das diversões mais populares entre os fãs de futebol.

Com a proximidade do evento e o retorno da febre pelos álbuns de figurinhas, várias plataformas online começaram a oferecer a possibilidade de criar versões personalizadas, inspiradas nos cromos tradicionais dos jogadores.

Enquanto o aplicativo oficial da Panini permite criar figurinhas que podem até ser impressas e coladas no álbum físico (por R$ 85), também existem alternativas gratuitas, como as oferecidas pela Coca-Cola e pela OpenAI (criadora do ChatGPT), que geram imagens divertidas para compartilhar nas redes sociais. A seguir, veja como fazer figurinhas personalizadas da Copa do Mundo 2026 diretamente do celular.

Como criar as figurinhas personalizadas da Copa do Mundo usando o ChatGPT?

Você também pode gerar suas figurinhas personalizadas da Copa do Mundo com a ajuda do ChatGPT. Para isso, basta acessar a ferramenta, fazer o upload de uma figurinha da Copa e uma foto sua.

Em seguida, insira o seguinte prompt:

“Quero que remova a imagem do jogador e coloque a pessoa da segunda foto. Quero que ela esteja usando a camisa da Seleção Brasileira, mantendo o estilo, textura, sombras e cores da figurinha original. Troque o nome para [SEU NOME]. Na parte das informações, coloque: [DATA / ALTURA / PESO]. Na equipe, coloque: [BRAZIL]. Mantenha exatamente o mesmo estilo e tamanho da figurinha original.”

O resultado aparecerá em alguns minutos.

Como criar figurinhas personalizadas com o app da Panini?

Passo 1: Para criar suas figurinhas personalizadas da Copa do Mundo no aplicativo “My Panini”, faça o download na App Store (para iPhone) ou na Google Play Store (para Android). Após selecionar seu idioma e país, toque em "Ok". Na tela inicial, acesse a opção “World Cup 2026”.

Passo 2: Clique no ícone verde de download. Depois, de volta à tela inicial, toque no símbolo de “+” abaixo de “World Cup 2026”.

Passo 3: Toque no primeiro ícone, que fica no canto direito da tela. Escolha uma bandeira na parte inferior para gerar a moldura, e depois confirme em “Escolha a moldura”.

Passo 4: Volte para o canto direito e clique no ícone de câmera. Você pode optar por selecionar uma foto já salva em sua galeria ou tirar uma nova foto em tempo real. Após o upload, use o ícone de “varinha mágica” para ajustar o brilho e as sombras. Em seguida, selecione “Aplicar filtros”.

Passo 5: Clique no ícone de “camiseta” e escolha o uniforme da seleção que deseja usar. Ajuste-o na sua foto e, em seguida, toque em “Escolher uma t-shirt” na parte inferior da tela.

Passo 6: Toque no ícone de “Editar” para inserir seu nome, sobrenome e data de nascimento (esses dados aparecerão na figurinha). Quando terminar, salve as alterações.

Passo 7: Para finalizar, toque em “Terminar” para criar sua figurinha. Escolha um nome para o cromo e clique em “Confirmar”. Vale ressaltar que não será possível fazer o download, já que o cromo ficará com uma marca d'água. Caso queira um álbum físico, você pode encomendar a figurinha por R$ 85 com a Panini, mas algumas pessoas tiram um print da tela antes de clicar em “Terminar” para usar a versão digital sem limitações.

Como criar figurinhas personalizadas da Copa do Mundo pelo site da Coca-Cola?

Passo 1: Acesse o site oficial da Coca-Cola. Na página inicial, escolha seu país e clique em “Próximo”.

Passo 2: Clique em “Tirar foto” (não é possível usar uma imagem da galeria). Após isso, pressione “Confirmar e continuar”.

Passo 3: A figurinha será gerada rapidamente com base nas informações fornecidas no registro do site. O sistema mostrará um código, que poderá ser inserido no aplicativo "Coleção Panini FIFA" para ganhar um pacote digital gratuito. Em seguida, toque no ícone de download para compartilhar onde desejar.

Como compartilhar sua figurinha nas redes sociais?

As figurinhas criadas pelo app da Panini não podem ser baixadas diretamente, conforme mencionado anteriormente. No entanto, alguns usuários capturam a tela do resultado antes de clicar em “Terminar”, pois após essa ação, a figurinha recebe uma marca d'água. No caso do site da Coca-Cola, o download é liberado, e você pode compartilhar a imagem facilmente nas redes sociais, como Instagram e Facebook.

O ChatGPT, por sua vez, oferece mais flexibilidade: basta pressionar sobre a imagem gerada, selecionar “Salvar em Fotos” e compartilhar à vontade, sem marca d'água.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

SAIBA MAIS SOBRE A COPA DO MUNDO