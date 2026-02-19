Jogos de hoje, quinta-feira, 19 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

O confronto entre Athletico-PR x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e a decisão entre Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana são os destaques do futebol desta quinta-feira, 19.
A programação do dia também inclui partidas dos playoffs da UEFA Europa League, da UEFA Women’s Champions League, da Pré-Libertadores, além de jogos do Campeonato Saudita, Argentino e estaduais pelo Brasil.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
UEFA Europa League (playoffs das oitavas)
- 14h45 - Fenerbahçe x Nottingham Forest - CazéTV
- 14h45 - Brann x Bologna - CazéTV
- 17h - Celtic x Stuttgart - CazéTV
- 17h - Lille x Estrela Vermelha - CazéTV
UEFA Women's Champions League
- 14h45 - Juventus (F) x Wolfsburg (F) - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Manchester United (F) x Atlético de Madrid (F) - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
- 16h - Al Ahli x Al Najma - Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)
- 16h - Al Ettifaq x Al Fateh - Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
Campeonato Argentino
- 17h15 - Defensa y Justicia x Belgrano - Disney+
- 17h15 - San Lorenzo x Estudiantes de Rio Cuarto - Disney+
Sul-Americano Feminino Sub-20
- 18h - Venezuela (F) x Paraguai (F) - Sportv
Pré-Libertadores (segunda fase)
- 19h - Juventud-URU x Guaraní-PAR - ESPN 4 e Disney+
- 21h30 - Deportivo Táchira x Deportes Tolima - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 19h30 - Athletico-PR x Corinthians - Record, Premiere e CazéTV
Campeonatos Estaduais
- 19h - Carlos Renaux x Joinville - SportyNet
- 19h15 - Barcelona de Ilhéus x Juazeirense - TVE Bahia
- 20h - Paysandu x Tuna Luso - Esporte na Cultura (YouTube) e Canal do Benja
Recopa Sul-Americana
- 21h30 - Lanús x Flamengo - ESPN e Disney+
CONCACAF Champions Cup
- 22h - Sporting San Miguelito x LA Galaxy - ESPN 2 e Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Athletico-PR x Corinthians; veja horário
O jogo Athletico-PR x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, Premiere e CazéTV, às 19h30.
Que horas é o jogo do Flamengo?
O jogo Lanús x Flamengo terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 21h30.
Qual canal irá passar os jogos da Europa League hoje?
Os jogos da UEFA Europa League terão transmissão ao vivo na CazéTV, às 14h45 e 17h.
