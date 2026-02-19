Jogos de hoje, quinta-feira, 19 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

O confronto entre Athletico-PR x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e a decisão entre Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana são os destaques do futebol desta quinta-feira, 19.

A programação do dia também inclui partidas dos playoffs da UEFA Europa League, da UEFA Women’s Champions League, da Pré-Libertadores, além de jogos do Campeonato Saudita, Argentino e estaduais pelo Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

UEFA Europa League (playoffs das oitavas)

14h45 - Fenerbahçe x Nottingham Forest - CazéTV

14h45 - Brann x Bologna - CazéTV

17h - Celtic x Stuttgart - CazéTV

17h - Lille x Estrela Vermelha - CazéTV

UEFA Women's Champions League

14h45 - Juventus (F) x Wolfsburg (F) - ESPN 4 e Disney+

17h - Manchester United (F) x Atlético de Madrid (F) - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

16h - Al Ahli x Al Najma - Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)

16h - Al Ettifaq x Al Fateh - Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br

Campeonato Argentino

17h15 - Defensa y Justicia x Belgrano - Disney+

17h15 - San Lorenzo x Estudiantes de Rio Cuarto - Disney+

Sul-Americano Feminino Sub-20

18h - Venezuela (F) x Paraguai (F) - Sportv

Pré-Libertadores (segunda fase)

19h - Juventud-URU x Guaraní-PAR - ESPN 4 e Disney+

21h30 - Deportivo Táchira x Deportes Tolima - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro

19h30 - Athletico-PR x Corinthians - Record, Premiere e CazéTV

Campeonatos Estaduais

19h - Carlos Renaux x Joinville - SportyNet

19h15 - Barcelona de Ilhéus x Juazeirense - TVE Bahia

20h - Paysandu x Tuna Luso - Esporte na Cultura (YouTube) e Canal do Benja

Recopa Sul-Americana

21h30 - Lanús x Flamengo - ESPN e Disney+

CONCACAF Champions Cup

22h - Sporting San Miguelito x LA Galaxy - ESPN 2 e Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Athletico-PR x Corinthians; veja horário

O jogo Athletico-PR x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, Premiere e CazéTV, às 19h30.

Que horas é o jogo do Flamengo?

O jogo Lanús x Flamengo terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 21h30.

Qual canal irá passar os jogos da Europa League hoje?

Os jogos da UEFA Europa League terão transmissão ao vivo na CazéTV, às 14h45 e 17h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 19.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 19.

Record

19h30 - Athletico-PR x Corinthians - Campeonato Brasileiro

Band

16h - Al Ahli x Al Najma - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

18h - Venezuela (F) x Paraguai (F) - Sul-Americano Feminino Sub-20

ESPN

21h30 - Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana

ESPN 4

14h45 - Juventus (F) x Wolfsburg (F) - UEFA Women's Champions League

17h - Manchester United (F) x Atlético de Madrid (F) - UEFA Women's Champions League

19h - Juventud-URU x Guaraní-PAR - Pré-Libertadores

21h30 - Deportivo Táchira x Deportes Tolima - Pré-Libertadores

Premiere

19h30 - Athletico-PR x Corinthians - Campeonato Brasileiro

BandSports

16h - Al Ettifaq x Al Fateh - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV (YouTube)

14h45 - Fenerbahçe x Nottingham Forest - UEFA Europa League

14h45 - Brann x Bologna - UEFA Europa League

17h - Celtic x Stuttgart - UEFA Europa League

17h - Lille x Estrela Vermelha - UEFA Europa League

19h30 - Athletico-PR x Corinthians - Campeonato Brasileiro

Disney+

14h45 - Juventus (F) x Wolfsburg (F) - UEFA Women's Champions League

17h - Manchester United (F) x Atlético de Madrid (F) - UEFA Women's Champions League

17h15 - Defensa y Justicia x Belgrano - Campeonato Argentino

17h15 - San Lorenzo x Estudiantes de Rio Cuarto - Campeonato Argentino

19h - Juventud-URU x Guaraní-PAR - Pré-Libertadores

21h30 - Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana

21h30 - Deportivo Táchira x Deportes Tolima - Pré-Libertadores

22h - Sporting San Miguelito x LA Galaxy - CONCACAF Champions Cup

