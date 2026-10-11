Carregador portátil provoca incêndio em voo na Índia; assista

Carregador portátil causa incêndio em avião da IndiGo na Índia (Reprodução/Redes Sociais)
Redação Exame
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 18h12.
Um carregador portátil provocou um incêndio no compartimento superior de bagagem de um avião da IndiGo neste domingo, 11, em voo entre Nova Délhi e Chennai, na Índia.
A aeronave foi desviada para Hyderabad e pousou em segurança, segundo a emissora indiana NDTV.
O caso ocorreu no voo 6E6115, operado por um Airbus A321-251N. De acordo com a companhia, a fumaça partiu de um dispositivo eletrônico pessoal de um passageiro. A tripulação de cabine usou extintores para controlar as chamas.
Um vídeo gravado por um passageiro mostra pessoas ajudando a apagar o fogo com o avião ainda em voo. Nas imagens, passageiros usam bolsas para abafar as chamas no compartimento superior.
WATCH: Powerbank fire breaks out in the overhead luggage compartment on an IndiGo flight on Sunday. The aircraft was diverted to Hyderabad, where it landed safely. https://t.co/G9JevuFVPp
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 11, 2026
Com o fogo sob controle, os pilotos decidiram desviar a aeronave para o Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi, em Hyderabad, seguindo os protocolos de segurança. Todos os passageiros e tripulantes estão bem.
O voo estava programado para sair de Nova Délhi às 13h10, mas decolou às 13h30. A chegada a Chennai estava prevista para as 16h. Com o desvio, a IndiGo providenciou outra aeronave para levar os passageiros ao destino original.
Em comunicado, a empresa disse que a tripulação agiu rapidamente assim que a fumaça foi identificada e que a situação foi controlada. A IndiGo pediu desculpas pelo transtorno e afirmou ter oferecido bebidas e outras medidas de assistência enquanto organizava a continuidade da viagem.
"Na IndiGo, a segurança de nossos clientes e da nossa tripulação continua sendo nossa principal prioridade", afirmou.
*Com informações de O Globo