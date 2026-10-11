Carregador portátil provoca incêndio em voo na Índia; assista

Um carregador portátil provocou um incêndio no compartimento superior de bagagem de um avião da IndiGo neste domingo, 11, em voo entre Nova Délhi e Chennai, na Índia.

A aeronave foi desviada para Hyderabad e pousou em segurança, segundo a emissora indiana NDTV.

Como foi o incidente

O caso ocorreu no voo 6E6115, operado por um Airbus A321-251N. De acordo com a companhia, a fumaça partiu de um dispositivo eletrônico pessoal de um passageiro. A tripulação de cabine usou extintores para controlar as chamas.

Um vídeo gravado por um passageiro mostra pessoas ajudando a apagar o fogo com o avião ainda em voo. Nas imagens, passageiros usam bolsas para abafar as chamas no compartimento superior.

WATCH: Powerbank fire breaks out in the overhead luggage compartment on an IndiGo flight on Sunday. The aircraft was diverted to Hyderabad, where it landed safely. https://t.co/G9JevuFVPp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 11, 2026

Com o fogo sob controle, os pilotos decidiram desviar a aeronave para o Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi, em Hyderabad, seguindo os protocolos de segurança. Todos os passageiros e tripulantes estão bem.

Passageiros seguiram viagem

O voo estava programado para sair de Nova Délhi às 13h10, mas decolou às 13h30. A chegada a Chennai estava prevista para as 16h. Com o desvio, a IndiGo providenciou outra aeronave para levar os passageiros ao destino original.

Em comunicado, a empresa disse que a tripulação agiu rapidamente assim que a fumaça foi identificada e que a situação foi controlada. A IndiGo pediu desculpas pelo transtorno e afirmou ter oferecido bebidas e outras medidas de assistência enquanto organizava a continuidade da viagem.

"Na IndiGo, a segurança de nossos clientes e da nossa tripulação continua sendo nossa principal prioridade", afirmou.

*Com informações de O Globo