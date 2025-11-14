Técnico que causou 1ª derrota do Brasil em eliminatórias morre aos 72 anos

Xabier Azkargorta, treinador responsável por classificar a Bolívia para a Copa do Mundo de 1994, morreu aos 72 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (14) pela Conmebol.

“A Conmebol lamenta o falecimento de Xabier Azkargorta, um símbolo do futebol boliviano e o técnico que classificou a Bolívia para a Copa do Mundo de 1994. Nossos sentimentos à sua família e amigos”, publicou a entidade sul-americana nas redes sociais.

Conhecido como “El Bigotón” (“Bigodão”), Azkargorta teve a carreira de jogador interrompida precocemente por lesões, mas construiu sua trajetória nos bancos de reservas. Formado em medicina, dirigiu clubes espanhóis como Espanyol (1983-86), Real Valladolid (1986-87), Sevilla (1987-89) e Tenerife (1990-91) antes de assumir a seleção boliviana (1993-94).

Derrota histórica do Brasil

Com “La Verde”, conquistou a primeira e única classificação da Bolívia via Eliminatórias para uma Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos em 1994. O país já havia participado das edições de 1930 e 1950, sem precisar passar pelo torneio qualificatório.

“Professor, obrigado por tudo. Você é um grande boliviano. Você deu tudo pelo país”, escreveu o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, na rede social X. “Que Deus o abençoe e o guarde, lá do céu, zelando e protegendo nossa seleção nacional e nosso amado país”, completou.

Nas eliminatórias de 93, conseguiu um resultado histórico. Em 25 de julho, "La Verde" recebeu o Brasil em La Paz e derrotou a seleção, até então tricampeã do mundo, por 2 a 0 - gols de "El Diablo" Etcheverry e Álvaro Peña. Foi a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias para a Copa.

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a @laverde_fbf al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/k51JIWTMQ7 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 14, 2025

Após o sucesso com a Bolívia, Azkargorta comandou Chile (1995-96), Japão (1997-98) e México (2005). Voltou ao futebol boliviano entre 2012 e 2014, passando por clubes como Bolívar (2014-15), Oriente Petrolero (2015-16), Sport Boys Warnes (2016-17) e Club Atlético Palmaflor (2020).

Segundo a imprensa local, o treinador morreu na madrugada desta sexta-feira, vítima de um problema cardíaco, em Santa Cruz, no leste do país. Um funeral público será realizado na cidade, e o sepultamento está previsto para domingo.

Clubes e autoridades lamentaram a perda. “Compartilhamos a dor de sua família, amigos e entes queridos”, publicou o Bolívar, que relembrou os dois títulos nacionais conquistados sob seu comando, entre 2014 e 2015. O Oriente Petrolero também se manifestou: “Lamentamos profundamente o falecimento do Professor Xabier Azkargorta, ex-técnico de nossa instituição e símbolo do futebol boliviano”.