Técnico português Pepa é demitido pelo Cruzeiro

Pepa não é mais técnico do Cruzeiro. Após uma sequência de resultados ruins, a diretoria decidiu por rescindir o contrato com o treinador. A informação da demissão foi confirmada pelas redes sociais do clube na manhã desta terça-feira, 29.

Veja a nota do Cruzeiro

"Pepa não é mais o técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro informa que, após reunião nesta manhã entre a Diretoria de Futebol e Pepa, ficou definida a saída do treinador e de sua comissão técnica, composta por Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva. Fernando Seabra e Vinícius Rovaris conduzem o treinamento desta terça-feira. O nome do novo comandante será anunciado nos próximos dias."

Pepa não é mais o técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro informa que, após reunião nesta manhã entre a Diretoria de Futebol e Pepa, ficou definida a saída do treinador e de sua comissão técnica, composta por Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva. Fernando Seabra e… pic.twitter.com/b7rZ1mWj7R — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 29, 2023

Além de Pepa, outros quatro profissionais, que chegaram com ele ao Cruzeiro, também foram demitidos. São eles: Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva.

Pepa chegou ao clube pouco antes do início do Brasileirão, substituindo Paulo Pezzolano, então campeão da Série B no ano anterior. Ao todo, o treinador comandou a Raposa em 25 partidas, com sete vitórias, oito empates e 10 derrotas.

Quem será o novo treinador do Cruzeiro?

O nome para substituir o português ainda não foi anunciado pela diretoria. No momento, a equipe será treinada por Fernando Seabra, técnico do sub-20.

O Cruzeiro enfrenta o Bragantino no domingo, pela 22ª rodada. Depois da partida, o novo comandante terá dez dias para trabalhar com o elenco até o compromisso seguinte, contra o Fluminense.