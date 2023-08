Copa Libertadores: Internacional vende 100% de ingressos para sócios-torcedores em apenas 1 hora

A eficiência e alta tecnologia do sistema de venda de ingressos do Internacional pode ser comprovada nos dois jogos realizados no Beira Rio nos mata-matas de Copa Libertadores. Assim como diante do River Plate, 100% dos ingressos comercializados para sócios-torcedores, cerca de 50 mil, foram vendidos em menos de uma hora.

"Não me recordo de termos alcançado uma marca como essa no pós-pandemia, apesar de nossa taxa de ocupação com os associados ser sempre alta. Isso é um reflexo de vários fatores, como a grandeza e importância da partida, mas também a tecnologia adotado em nossos sistemas, além de assiduidade e engajamento do torcedor com o programa de sócios", aponta o o vice-presidente de administração, Victor Grunberg.

Um dos segredos deste sucesso também está no SuperApp Mundo Colorado, desenvolvido para acelerar a transformação digital, revolucionar a gestão e a relação com seus torcedores e sócios.

Neste Campeonato Brasileiro, o Internacional também está entre os clubes com maior taxa de ocupação de sócios, perto dos 60%.

Expectativa de público

Existe uma expectativa de que na noite de hoje, o Colorado quebre o recorde de público, que pertence ao jogo contra o River Plate, de 50.479 pessoas, na Copa Libertadores deste ano. Antes disso, o maior registro se deu antes da pandemia, no confronto da Copa do Brasil de 2019 diante do Athletico-PR, com 50.355 pessoas.