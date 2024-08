Steph Curry renova contrato com Warriors por mais de R$ 350 milhões

Stephen Curry, um dos maiores nomes da história do basquete, ampliou seu contrato com o Golden State Warriors na última quinta-feira, 30. O armador, que já conquistou quatro títulos da NBA com a franquia, assinou uma extensão de um ano no valor de US$ 62,6 milhões (cerca de R$ 352 milhões), garantindo sua permanência na equipe até a temporada 2026-27. As informações são da CNBC.

Com a extensão, Curry tem agora um valor total de US$ 178 milhões (aproximadamente R$ 1,1 bilhão) restantes em seu contrato, conforme dados da Spotrac. O jogador, que completará 37 anos em março de 2025, continua atuando em alto nível, com uma média de 26,4 pontos por jogo na última temporada, além de manter uma impressionante média de acertos de 3 pontos acima de 40% pelo 13º ano consecutivo.

Nova era dos Warriors

A temporada 2024-25 marcará uma nova fase na carreira de Curry, que pela primeira vez desde a temporada 2011-12, não terá seu parceiro de longa data, Klay Thompson, ao seu lado no backcourt. Thompson, que formou com Curry uma das duplas mais letais da história da NBA, foi uma peça fundamental em todos os quatro títulos conquistados pela equipe.

Mesmo sem Thompson, os Warriors continuam a ser uma equipe competitiva, com nomes como Draymond Green, Andrew Wiggins, Kevon Looney, Gary Payton II, Jonathan Kuminga e Moses Moody. A equipe também trouxe reforços, como Buddy Hield e Kyle Anderson, para compor o elenco ao redor de Curry e manter o time na briga pelos playoffs.

Além disso, Curry chega para essa temporada ostentando o título de campeão olímpico, após liderar a equipe dos Estados Unidos à conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris em 2024, reafirmando sua capacidade de decisão em momentos cruciais.

Decisão de Curry

A decisão de Curry de renovar seu contrato agora pode parecer surpreendente para alguns, considerando que ele poderia ter utilizado o fim de seu contrato como uma ferramenta de pressão sobre a diretoria dos Warriors. Ao assegurar sua permanência, Curry, em certo sentido, abdica de um poder de barganha que poderia ter sido útil para garantir que a franquia continue montando um elenco competitivo ao seu redor.

No entanto, essa escolha também pode ser vista como um voto de confiança na capacidade da organização de continuar oferecendo uma equipe capaz de competir por títulos. Curry esteve fortemente envolvido nas decisões da offseason dos Warriors, participando ativamente do recrutamento de jogadores como Paul George e mantendo um diálogo constante com o gerente geral, Mike Dunleavy.

Por outro lado, a decisão também pode ser interpretada como uma estratégia para mitigar riscos. Ao assinar a extensão agora, Curry assegura um valor financeiro substancial, evitando a incerteza de esperar até o próximo verão. Embora ainda esteja jogando em altíssimo nível, o fato de ter 37 anos no final da próxima temporada e a ausência de um companheiro superstar para dividir o peso ofensivo podem influenciar seu valor de mercado em 2025.