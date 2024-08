Saiba quem é a promessa do basquete que supera a altura dos maiores astros da NBA

Olivier Rouix, um jovem canadense de 18 anos, chama atenção não apenas pelo seu talento no basquete, mas também por sua altura impressionante. Com 2,36 metros, ele já é um gigante entre os gigantes, superando até os jogadores mais altos da história da NBA. Registrado com 2,40 metros ao calçar tênis, Rouix é o novo calouro da equipe de basquete da Universidade da Flórida, os Gators.

Natural de Terrebonne, na província de Quebec, no Canadá, Olivier Rouix pesa 131 quilos e detém o título de adolescente mais alto do mundo, segundo o Guinness World Records. Conquistado quando ele tinha 16 anos e "apenas" 2,27 metros de altura. A genética em sua família ajuda a explicar sua estatura: seu pai mede 2,07 metros, sua mãe 1,89 metros e seu irmão mais velho 2,10 metros.

Com seus 2,36 metros, Rouix faz até os maiores jogadores da NBA parecerem pequenos. Para se ter uma ideia, Gheorghe Muresan e Manute Bol, que detêm o recorde de jogadores mais altos que já atuaram na liga, têm 2,31 metros. Victor Wembanyama, atual detentor do título de jogador mais alto em atividade, mede 2,24 metros. A altura de Rouix permite que ele fique muito próximo da cesta, que está posicionada a 3,05 metros do chão, o que lhe dá uma vantagem significativa em quadra.

Rouix começou a jogar basquete ainda muito jovem, aos cinco anos. Aos 12 anos, ele já media mais de 2,13 metros, uma altura que muitos jogadores profissionais não alcançam em toda a carreira. Ele se formou na IMG Academy, na Flórida, e decidiu continuar seus estudos e sua carreira esportiva no mesmo estado, agora na Universidade da Flórida.

Além de seu desenvolvimento nos Estados Unidos, Rouix já representou as seleções de base do Canadá e passou uma temporada jogando no Real Madrid durante sua infância. Francófono, ele aprendeu inglês durante os estudos e os treinos.