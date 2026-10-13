O dilema das grandes ligas esportivas da América do Norte: entre o crescimento e a escassez

RESUMO | Uma abrangente reportagem publicada pelo Yahoo Sports analisa o momento de febre de expansão que atinge as principais ligas profissionais de esportes da América do Norte, ponderando o apelo de receitas bilionárias com os riscos reais de diluição de talento e perda de escassez.

O mês de outubro traz a agitação característica do calendário esportivo norte-americano, com decisões na WNBA, a reta final da temporada regular da MLS, playoffs da MLB, o início do campeonato da NHL e a proximidade do retorno da NBA — todos buscando competir por atenção e receitas frente à supremacia da NFL. Em meio a esse cenário, praticamente todas as grandes ligas profissionais da América do Norte encontram-se com discussões avançadas ou processos ativos de expansão de suas franquias.

Segundo o Yahoo Sports, o fenômeno não se restringe a uma única modalidade. A NHL incorporou equipes recentemente em Las Vegas e Seattle, avaliando agora saltar para 34 clubes. A WNBA expandiu-se para Portland e Toronto, com chegadas programadas para Cleveland, Detroit e Filadélfia até 2030. Já a NWSL adicionou Boston e Denver em 2026, com Atlanta e Columbus agendadas para 2028. No entanto, os maiores holofotes recaem sobre a NBA e a MLB, cujos comissários Adam Silver e Rob Manfred conduzem estudos estratégicos complexos para a criação de novas praças esportivas após décadas de estabilidade.

O xadrez financeiro e os bilhões em jogo na NBA e na NHL

No caso da NBA, que não se expande desde 2004, o comissário Adam Silver indicou que a definição sobre a inclusão de novas equipes — com Las Vegas e Seattle despontando como favoritas — deve ocorrer em breve.

De acordo com o Yahoo Sports, o processo atraiu grupos de investimentos dispostos a pagar taxas de US$ 12 bilhões a US$ 13 bilhões (cerca de R$ 60 bilhões a 65 bilhões) apenas pela franquia e arena em Las Vegas, com concorrentes de peso como herdeiros do Walmart e consórcios liderados por executivos bilionários.

Por outro lado, a expansão obriga os conselhos de governadores a realizarem uma análise rigorosa de custo-benefício:

Diluição de receitas centrais: Com o aumento no número de franquias, a fatia de divisão de lucros de direitos de transmissão e patrocínios nacionais encolhe para cada proprietário.

Com o aumento no número de franquias, a fatia de divisão de lucros de direitos de transmissão e patrocínios nacionais encolhe para cada proprietário. Impacto nas cotas de equity: Embora as taxas de adesão iniciais pagas pelos novos donos — que na NBA podem render de US$ 8,5 bilhões a US$ 10 bilhões — compensem parcialmente a diluição e fiquem fora da base de receita compartilhada com os jogadores, o valor de escassez dos clubes tradicionais corre riscos.

Embora as taxas de adesão iniciais pagas pelos novos donos — que na NBA podem render de US$ 8,5 bilhões a US$ 10 bilhões — compensem parcialmente a diluição e fiquem fora da base de receita compartilhada com os jogadores, o valor de escassez dos clubes tradicionais corre riscos. Qualidade do produto: Especialistas de mercado consultados pelo Yahoo Sports alertam que o aumento acelerado no número de equipes pode diluir o talento disponível e enfraquecer o apelo competitivo do espetáculo.

Na NHL, o comissário Gary Bettman adota uma postura cautelosa, avaliando o mercado do Texas (Houston ou Austin) para uma possível 33ª franquia, onde os custos estimados de taxa e arena alcançam US$ 3,5 bilhões (cerca de R$ 17,5 bilhões), ressaltando que o processo não possui prazos rígidos e exige um índice de aprovação de três quartos dos proprietários atuais.

O horizonte da Major League Baseball (MLB)

A Major League Baseball, por sua vez, não amplia seus horizontes desde 1998. O comissário Rob Manfred tem mantido o posicionamento de que novas franquias só seriam consideradas após a resolução definitiva dos impasses de estádios de equipes como os Athletics e os Rays — obstáculos que agora caminham para um desfecho com novas arenas projetadas em Las Vegas e na região da Flórida até o final da década.

Contudo, a discussão sobre a chegada do beisebol a novos mercados norte-americanos — incluindo cidades como Nashville, Salt Lake City, Portland, Raleigh, Orlando e Montreal — precisará aguardar a resolução de um cenário trabalhista tenso, uma vez que o atual acordo coletivo de trabalho (CBA) expira e os proprietários sinalizam a implementação de um teto salarial que pode ameaçar o calendário de jogos.

Como resume Jon Schwartz, especialista e executivo de esportes ouvido pelo Yahoo Sports, as ligas não estão apenas comercializando franquias, mas sim "plantando bandeiras em novos mercados, criando conteúdo o ano todo e desbloqueando novos públicos e patrocínios". Resta saber se o apetite financeiro implacável dos donos conseguirá preservar o ativo mais valioso do esporte profissional: a escassez.

Quais cidades lideram a corrida para receber novas franquias da NBA?

Las Vegas e Seattle são os principais alvos identificados pela liga, com propostas bilionárias de grupos de investimento.

Por que as ligas avaliam os riscos da expansão?

A entrada de novas equipes gera taxas bilionárias, mas dilui as receitas de direitos de transmissão, reduz a escassez dos ativos e pode impactar a qualidade técnica da competição.

Qual é a situação da expansão na Major League Baseball (MLB)?

A liga não se expande desde 1998, mas o comissário Rob Manfred planeja retomar o debate sobre novos mercados assim que as questões de novos estádios e o acordo coletivo de trabalho forem finalizados.