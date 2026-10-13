Esporte

O dilema das grandes ligas esportivas da América do Norte: entre o crescimento e a escassez

Enquanto ligas como NBA, NHL, MLB, WNBA e NWSL avaliam propostas astronômicas de novas franquias e taxas de adesão na casa dos bilhões de dólares, os comissários e executivos enfrentam o desafio de equilibrar a expansão comercial com a preservação do valor de suas marcas

NBA deverá ter dois novos times até 2030 na liga. Las Vegas e Seattle são as favoritas para receber os times. (Divulgação) (Divulgação)

NBA deverá ter dois novos times até 2030 na liga. Las Vegas e Seattle são as favoritas para receber os times. (Divulgação) (Divulgação)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13h10.

Priorizar nos meus resultados Google

RESUMO | Uma abrangente reportagem publicada pelo Yahoo Sports analisa o momento de febre de expansão que atinge as principais ligas profissionais de esportes da América do Norte, ponderando o apelo de receitas bilionárias com os riscos reais de diluição de talento e perda de escassez.

O mês de outubro traz a agitação característica do calendário esportivo norte-americano, com decisões na WNBA, a reta final da temporada regular da MLS, playoffs da MLB, o início do campeonato da NHL e a proximidade do retorno da NBA — todos buscando competir por atenção e receitas frente à supremacia da NFL. Em meio a esse cenário, praticamente todas as grandes ligas profissionais da América do Norte encontram-se com discussões avançadas ou processos ativos de expansão de suas franquias.

Segundo o Yahoo Sports, o fenômeno não se restringe a uma única modalidade. A NHL incorporou equipes recentemente em Las Vegas e Seattle, avaliando agora saltar para 34 clubes. A WNBA expandiu-se para Portland e Toronto, com chegadas programadas para Cleveland, Detroit e Filadélfia até 2030. Já a NWSL adicionou Boston e Denver em 2026, com Atlanta e Columbus agendadas para 2028. No entanto, os maiores holofotes recaem sobre a NBA e a MLB, cujos comissários Adam Silver e Rob Manfred conduzem estudos estratégicos complexos para a criação de novas praças esportivas após décadas de estabilidade.

O xadrez financeiro e os bilhões em jogo na NBA e na NHL

No caso da NBA, que não se expande desde 2004, o comissário Adam Silver indicou que a definição sobre a inclusão de novas equipes — com Las Vegas e Seattle despontando como favoritas — deve ocorrer em breve.

De acordo com o Yahoo Sports, o processo atraiu grupos de investimentos dispostos a pagar taxas de US$ 12 bilhões a US$ 13 bilhões (cerca de R$ 60 bilhões a 65 bilhões) apenas pela franquia e arena em Las Vegas, com concorrentes de peso como herdeiros do Walmart e consórcios liderados por executivos bilionários.

Por outro lado, a expansão obriga os conselhos de governadores a realizarem uma análise rigorosa de custo-benefício:

  • Diluição de receitas centrais: Com o aumento no número de franquias, a fatia de divisão de lucros de direitos de transmissão e patrocínios nacionais encolhe para cada proprietário.
  • Impacto nas cotas de equity: Embora as taxas de adesão iniciais pagas pelos novos donos — que na NBA podem render de US$ 8,5 bilhões a US$ 10 bilhões — compensem parcialmente a diluição e fiquem fora da base de receita compartilhada com os jogadores, o valor de escassez dos clubes tradicionais corre riscos.
  • Qualidade do produto: Especialistas de mercado consultados pelo Yahoo Sports alertam que o aumento acelerado no número de equipes pode diluir o talento disponível e enfraquecer o apelo competitivo do espetáculo.

Na NHL, o comissário Gary Bettman adota uma postura cautelosa, avaliando o mercado do Texas (Houston ou Austin) para uma possível 33ª franquia, onde os custos estimados de taxa e arena alcançam US$ 3,5 bilhões (cerca de R$ 17,5 bilhões), ressaltando que o processo não possui prazos rígidos e exige um índice de aprovação de três quartos dos proprietários atuais.

O horizonte da Major League Baseball (MLB)

A Major League Baseball, por sua vez, não amplia seus horizontes desde 1998. O comissário Rob Manfred tem mantido o posicionamento de que novas franquias só seriam consideradas após a resolução definitiva dos impasses de estádios de equipes como os Athletics e os Rays — obstáculos que agora caminham para um desfecho com novas arenas projetadas em Las Vegas e na região da Flórida até o final da década.

Contudo, a discussão sobre a chegada do beisebol a novos mercados norte-americanos — incluindo cidades como Nashville, Salt Lake City, Portland, Raleigh, Orlando e Montreal — precisará aguardar a resolução de um cenário trabalhista tenso, uma vez que o atual acordo coletivo de trabalho (CBA) expira e os proprietários sinalizam a implementação de um teto salarial que pode ameaçar o calendário de jogos.

Como resume Jon Schwartz, especialista e executivo de esportes ouvido pelo Yahoo Sports, as ligas não estão apenas comercializando franquias, mas sim "plantando bandeiras em novos mercados, criando conteúdo o ano todo e desbloqueando novos públicos e patrocínios". Resta saber se o apetite financeiro implacável dos donos conseguirá preservar o ativo mais valioso do esporte profissional: a escassez.

Quais cidades lideram a corrida para receber novas franquias da NBA?

Las Vegas e Seattle são os principais alvos identificados pela liga, com propostas bilionárias de grupos de investimento.

Por que as ligas avaliam os riscos da expansão?

A entrada de novas equipes gera taxas bilionárias, mas dilui as receitas de direitos de transmissão, reduz a escassez dos ativos e pode impactar a qualidade técnica da competição.

Qual é a situação da expansão na Major League Baseball (MLB)?

A liga não se expande desde 1998, mas o comissário Rob Manfred planeja retomar o debate sobre novos mercados assim que as questões de novos estádios e o acordo coletivo de trabalho forem finalizados.

Acompanhe tudo sobre:EsportesBasqueteFutebol americanoNFLNBA

Mais de Esporte

GP de São Paulo 2026: venda extraordinária de ingressos acontece nesta quarta; veja como comprar

Alpinista comemora chegada ao topo de montanha de 3.960 metros e morre durante descida

F1 voltará à África após mais de 30 anos; veja onde será o GP

Alexander Zverev garante liderança do ranking mundial de tênis pela primeira vez

Mais na Exame

Negócios

Como vai funcionar o perdão de dívidas e o Pix de até R$ 5 mil para MEIs proposto por Lula

Um conteúdo Bússola

Black Friday: 5 estratégias para preparar a equipe de vendas

Pop

VisionQuest estreia hoje; que horas saem os primeiros episódios?

Ciência

Ozempic, Mounjaro, Wegovy e mais: conheça 11 canetas emagrecedoras e veja qual é mais eficaz