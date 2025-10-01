Sport x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

O Sport recebe o Fluminense nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Fluminense chega embalado após a vitória no clássico contra o Botafogo, que marcou a estreia de Luis Zubeldía com triunfo por 2 a 0 no Maracanã. O resultado levou o Flu aos 34 pontos, ocupando a oitava posição e ainda mirando uma vaga no G-6.

Já o Sport vive situação delicada. O time pernambucano é o lanterna do Brasileirão, com apenas 14 pontos em 23 jogos, e vem de derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, fora de casa.

Prováveis Escalações:

Sport (Técnico: Daniel Paulista):

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas, Rivera, Matheusinho, Léo Pereira e Lucas Lima; Ignacio Ramirez.

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía):

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Cano.

Onde assistir ao vivo o jogo do Sport hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 1º de outubro, entre Sport e Fluminense terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Sport hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere.